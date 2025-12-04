Сегодня 04 декабря 2025
«Новых чипов не поступало с октября»: Transcend предупредила о сбоях поставок и подорожании SSD

Мировой дефицит и резкий рост цен на чипы памяти усугубляются — теперь о проблемах сообщил тайваньский производитель и дистрибьютор твердотельных накопителей и других продуктов на базе флеш-памяти Transcend. Компания призналась, что не получала новые партии чипов флеш-памяти NAND как минимум с октября, когда цены резко рванули вверх.

Отдел продаж Transcend по Юго-Восточной Азии накануне направил клиентам письмо, в котором сообщил, что её поставщики NAND-памяти Samsung и Sandisk снова отложили последнюю запланированную отгрузку. По этой причине компания «существенно сократила распределение чипов на IV квартал», отметив, что «новых поставок чипов мы не получали с октября».

Причины проблем в Transcend привели те же, что и другие игроки рынка:

«В настоящий момент рынок испытывает серьёзный дефицит и DRAM (DDR4/DDR5), и флеш-памяти NAND (для SSD, SD и microSD). Ситуация усугубилась в IV квартале из-за роста спроса со стороны крупных [операторов] центров обработки данных и гиперскейлеров в связи с планами по расширению у крупных поставщиков облачных услуг. Все основные производители чипов поставили в приоритет отгрузки для этих клиентов, что привело к росту цен и очень ограниченному предложению. Только на прошлой неделе нас уведомили о повышении цен на 50–100 %. Тенденция к повышению цен сохраняется при быстрых темпах и аномальном росте.

Как ожидается, ситуация не изменится в ближайшие три–пять месяцев. <..> В результате это повлияет на продукцию Transcend с флеш-памятью NAND (включая SSD, карты SD и флеш-накопители, но не ограничиваясь ими) в дальнейшем в IV квартале. Сроки поставок по заказам вырастут, а цены станут значительно выше, чем в III квартале и ранее».

Источник изображения: x.com/jukan05

Источник изображения: x.com/jukan05

Одни эксперты указывают, что кризис на рынке памяти сохранится в течение всего 2026 года, другие предсказывают, что он продлится и до 2028-го. Крупнейшие поставщики в лице Samsung и SK hynix не спешат наращивать производство, чтобы не спровоцировать избыток продукции на рынке. Samsung, более того, не смогла принять решение о ценах на память даже для своей собственной продукции. Raspberry Pi подняла цены, Framework изъяла модули памяти из своего интернет-магазина. Учитывая тенденции, указанные Transcend сроки в три–пять месяцев представляются чрезмерно оптимистическими.

Уже появились сведения, что на 50 % в годовом исчислении рухнули продажи материнских плат для тех, кто предпочитает собирать ПК самостоятельно — в ожидании более разумных цен на комплектующие геймеры откладывают обновление машин. Та же судьба может ждать рынок процессоров.

Теги: transcend, память, дефицит
