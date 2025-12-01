Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту

Кризис на рынке оперативной памяти продолжает оказывать влияние на отрасль. Согласно новому отчёту, после подорожания памяти розничные продажи материнских плат упали на 50 %. Всё это также привело к тому, что геймеры начали призывать бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на смягчение ситуации. К сожалению, реальность такова, что такой шаг вряд ли сработает.

В новом отчёте японского издания Gazlog говорится, что неконтролируемые цены на DDR5 влияют на продажи материнских плат, вынуждая таких производителей, как Asus, MSI и Gigabyte, значительно снизить свои целевые показатели продаж. Цены на DDR5 сейчас просто абсурдны. Комплект ОЗУ объёмом 64 Гбайт теперь стоит дороже, чем консоль PS5 или видеокарта GeForce RTX 5070. Некоторые магазины даже убрали с витрин ценники на память DDR5, поскольку рыночная ситуация меняется каждый день.

Проблема для производителей материнских плат заключается в том, что потребителям, решившим обновиться с DDR4 или более старых платформ, а также тем, кто собирает полностью новые системы впервые, нужна оперативная память DDR5. Но при столь высоких ценах на модули памяти текущее время — не лучший момент для покупок. Как результат, продажи материнских плат упали на 40–50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Gazlog, что привело к снижению целевых показателей продаж. Ожидается, что продажи процессоров в конечном итоге столкнутся с аналогичным падением из-за ситуации с оперативной памятью.

Как отмечает TechSpot, в попытке дать отпор геймеры на форуме Reddit теперь призывают полностью бойкотировать оперативную память в надежде, что цены вернутся к норме. К сожалению, этот призыв, скорее всего, не окажет существенного влияния, если вообще окажет. Главная проблема заключается в том, что компании уже выкупили запасы оперативной памяти и зарезервировали будущие производственные мощности для поддержки своих амбициозных планов по строительству центров обработки данных с ИИ, что и привело к дефициту на рынке ОЗУ.

Большинство продаж производителей памяти приходится на промышленность, корпоративный сектор, центры обработки данных и другие сегменты, не связанные с потребительскими ПК. И хотя массовый бойкот действительно может оказать некоторое влияние на прибыль производителей и поставщиков, есть и другая проблема: не все потребители примут в нём участие.

Как показала история с видеокартами во время мировой пандемии COVID, призывы к общественности бойкотировать что-либо ради общего блага — независимо от того, будет ли это работать — редко приводят к успеху. Поскольку всегда находятся люди, готовые заплатить любую цену за тот или иной товар в условиях дефицита. И речь идёт не только о спекулянтах, которые всегда готовы нажиться на чужих проблемах.

Дефицит памяти затрагивает и сегмент видеокарт. Ранее стало известно, что AMD собирается поднять цены на них на 10 %. Кроме того, по слухам, AMD и Nvidia рассматривают возможность прекращения выпуска некоторых видеокарт начального и среднего ценового диапазона.