Сегодня 01 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи ма...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту

Кризис на рынке оперативной памяти продолжает оказывать влияние на отрасль. Согласно новому отчёту, после подорожания памяти розничные продажи материнских плат упали на 50 %. Всё это также привело к тому, что геймеры начали призывать бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на смягчение ситуации. К сожалению, реальность такова, что такой шаг вряд ли сработает.

Источник изображения: Corsair

Источник изображения: Corsair

В новом отчёте японского издания Gazlog говорится, что неконтролируемые цены на DDR5 влияют на продажи материнских плат, вынуждая таких производителей, как Asus, MSI и Gigabyte, значительно снизить свои целевые показатели продаж. Цены на DDR5 сейчас просто абсурдны. Комплект ОЗУ объёмом 64 Гбайт теперь стоит дороже, чем консоль PS5 или видеокарта GeForce RTX 5070. Некоторые магазины даже убрали с витрин ценники на память DDR5, поскольку рыночная ситуация меняется каждый день.

Проблема для производителей материнских плат заключается в том, что потребителям, решившим обновиться с DDR4 или более старых платформ, а также тем, кто собирает полностью новые системы впервые, нужна оперативная память DDR5. Но при столь высоких ценах на модули памяти текущее время — не лучший момент для покупок. Как результат, продажи материнских плат упали на 40–50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Gazlog, что привело к снижению целевых показателей продаж. Ожидается, что продажи процессоров в конечном итоге столкнутся с аналогичным падением из-за ситуации с оперативной памятью.

Как отмечает TechSpot, в попытке дать отпор геймеры на форуме Reddit теперь призывают полностью бойкотировать оперативную память в надежде, что цены вернутся к норме. К сожалению, этот призыв, скорее всего, не окажет существенного влияния, если вообще окажет. Главная проблема заключается в том, что компании уже выкупили запасы оперативной памяти и зарезервировали будущие производственные мощности для поддержки своих амбициозных планов по строительству центров обработки данных с ИИ, что и привело к дефициту на рынке ОЗУ.

Большинство продаж производителей памяти приходится на промышленность, корпоративный сектор, центры обработки данных и другие сегменты, не связанные с потребительскими ПК. И хотя массовый бойкот действительно может оказать некоторое влияние на прибыль производителей и поставщиков, есть и другая проблема: не все потребители примут в нём участие.

Как показала история с видеокартами во время мировой пандемии COVID, призывы к общественности бойкотировать что-либо ради общего блага — независимо от того, будет ли это работать — редко приводят к успеху. Поскольку всегда находятся люди, готовые заплатить любую цену за тот или иной товар в условиях дефицита. И речь идёт не только о спекулянтах, которые всегда готовы нажиться на чужих проблемах.

Дефицит памяти затрагивает и сегмент видеокарт. Ранее стало известно, что AMD собирается поднять цены на них на 10 %. Кроме того, по слухам, AMD и Nvidia рассматривают возможность прекращения выпуска некоторых видеокарт начального и среднего ценового диапазона.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит
Крупные производители ПК нагнетают: ИИ-бум завёл рынок памяти на неизведанную территорию, и теперь можно ждать чего угодно
Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 % — и это только начало
HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM
Ничего личного: Samsung отказалась продавать память LPDDR5X по дешёвке даже для Galaxy S26
Samsung рассчитывает сертифицировать HBM4 под нужды Nvidia до конца этого года
Теги: dram, ddr5, дефицит, оперативная память, материнские платы
dram, ddr5, дефицит, оперативная память, материнские платы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic
Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения
Значок видишь? А он есть: после обновления из Windows «пропала» иконка для входа по паролю
Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году 11 ч.
ИИ-модель Alibaba Qwen3-VL способна уловить почти все детали двухчасового видео, лишь раз его «просмотрев» 13 ч.
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза 15 ч.
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза 15 ч.
Google отозвала жалобу на Microsoft по поводу антиконкурентной практики Azure псле запуска расследования в ЕС 18 ч.
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver 21 ч.
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря 22 ч.
Инвесторы не спешат пугаться ИИ-пузыря — деньги в стартапы льются как прежде 23 ч.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 30-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 29-11 23:39
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании 22 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2025 года 8 ч.
Для невышедших Intel Xeon Granite Rapids-WS уже представлена материнская плата Adlink ISB-W890 формата CEB 14 ч.
Вьетнам годами не пускал китайское 5G-оборудование Huawei и ZTE, но новые пошлины США, похоже, заставили власти передумать 14 ч.
AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца 15 ч.
Samsung станет крупнейшим производителем телевизоров 20-й год подряд, несмотря на натиск китайских конкурентов 16 ч.
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 24 ч.
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит 24 ч.
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии 30-11 00:31
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 29-11 18:57