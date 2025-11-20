Сегодня 20 ноября 2025
AMD и Nvidia готовятся урезать или даже полностью остановить выпуск дешёвых видеокарт из-за глобального дефицита памяти

Рост цен на микросхемы памяти быстро превращается из тревожной проблемы в кризис, сравнимый с дефицитом чипов в эпоху COVID. Nvidia и AMD могут сократить производство своих видеокарт начального и среднего класса — возможно, прекратив выпуск некоторых недорогих графических процессоров и одновременно повысив цены на все виды продукции.

Согласно сообщению Korea Economic Daily, Nvidia и AMD рассматривают возможность прекращения выпуска своих недорогих игровых графических процессоров, в которых стоимость памяти составляет значительную долю в перечне затрат на компоненты. Новость появилась сразу после того, как в китайской социальной сети Weibo начали распространяться сообщения о том, что AMD планирует повысить цены на свои видеокарты. Ранее AMD объявила о повышении цен для своих отраслевых клиентов, которое, впрочем, не повлияло на розничные цены. Но новая «вторая волна» повышения цен как на графические процессоры, так и на видеопамять будет ещё более масштабной и, вероятно, приведёт к росту цен на потребительском рынке. Если AMD действительно это сделает, можно смело ожидать, что Nvidia последует её примеру.

Статистика игровой платформы Steam показывает, что видеокарты среднего и начального уровня являются самыми популярными продуктами среди ПК-геймеров — они занимают большинство верхних строчек в рейтинге Valve. Повышение цен или полное прекращение поставок, особенно в период экономической нестабильности, — это кошмарный сценарий. Некоторые производители видеокарт Radeon уже открыто предупреждают потребителей о приближающемся повышении цен и советуют приобретать новые карты сейчас.

Статистика самых популярных видеокарт в Steam

Статистика самых популярных видеокарт в Steam

Кризис коснулся не только видеокарт. Commercial Times пишет, что некоторые производители материнских плат и поставщики ODM-плат для ноутбуков приостановили разработку или массовое производство новых продуктов. Смартфоны и планшеты также могут пострадать. А цены на память DDR5 уже выросли вдвое.

Ходили слухи, что линейка видеокарт GeForce RTX 5000 Super будет оснащена большим объёмом видеопамяти по сравнению с обычными версиями. Но с резким ростом цен на чипы памяти GDDR7 компании Nvidia придётся установить на них гораздо более высокую цену, чем на версии «не-Super», что вызовет бурную реакцию среди потребителей. Как пишет TechSpot, «команда зелёных» может вместо этого отложить или вовсе отменить выпуск новой линейки продуктов. Такие слухи уже ходят. Карты изначально ожидались в первом квартале 2026 года, но теперь их выпуск якобы перенесён минимум до третьего квартала будущего года.

Текущий дефицит чипов памяти вызван стремительным ростом ИИ-инфраструктуры. Почти все ведущие мировые технологические гиганты поставили перед собой цель построить в течение ближайших 2–3 лет большое количество новых центров обработки данных для ИИ гигаваттной мощности. Эти предприятия потребуют огромного объёма памяти DRAM для удовлетворения потребностей в памяти современных моделей ИИ, особенно в составе специализированных графических ускорителей. Это означает, что поставки памяти и её будущее производство уже зарезервированы.

Видеопамять GDDR делит производственные мощности с другими типами DRAM, поэтому, когда производители отдают приоритет продуктам для ИИ, поставки памяти, ориентированной на потребителя, попадают под удар. Поставщики памяти могли бы снизить дефицит путём строительства и запуска новых производственных линий. Но они соблюдают осторожность и не планируют увеличивать свои мощности, опасаясь такого же резкого снижения спроса.

Теги: видеокарты, amd, nvidia, чипы, память, производство микросхем, дефицит
