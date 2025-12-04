Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Battlefield 6: Winter Offensive и Call of Duty: Black Ops 7

Компания Nvidia выпустила свежий графический драйвер GeForce Game Ready 591.44 WHQL. Обновление призвано обеспечить лучший игровой опыт в Battlefield 6 с патчем Winter Offensive и Call of Duty: Black Ops 7, в которых реализован пакет программных технологий DLSS 4.

Кроме того, драйвер добавляет в некоторых классических играх поддержку аппаратного ускорения 32-битных эффектов PhysX на видеокартах GeForce RTX 50-й серии. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Список исправленных проблем:

исправлены проблемы со стабильностью в Battlefield 6;

исправлена проблема, при которой текст в Counter-Strike 2 может быть слегка размытым при установке внутриигрового разрешения монитора ниже родного;

исправлена проблема мерцания света в Like a Dragon: Infinite Wealth после обновления драйвера на некоторых конфигурациях оборудования;

исправлена проблема с искажением изображения в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name после обновления драйвера на некоторых конфигурациях оборудования;

исправлена проблема с более низкой производительностью в Black Myth: Wukong при использовании драйверов версии новее R570;

исправлена проблема с отсутствием некоторых эффектов частиц в дополнении Iceborne к Monster Hunter: World при использовании видеокарт GeForce RTX 50-й серии;

исправлена проблема с тусклостью изображения в Call of Duty: Black Ops 3;

исправлены проблемы со стабильностью в Madden 26;

пользователи, использующие драйверы ветки R580 (58x.xx) или более новые, могли заметить снижение производительности в некоторых играх после установки октябрьского обновления Windows 11. Эта проблема исправлена;

исправлена проблема со случайными искажениями изображения мечей главного героя в The Witcher 3: Wild Hunt;

исправлена проблема с зависанием Adobe Premiere Pro при экспорте с использованием аппаратного кодирования;

повышена системная стабильность при использовании Sophos Home Antivirus;

исправлена проблема с зелёной линией на экране при просмотре видео в браузерах на основе Chromium на видеокартах GeForce RTX 50-й серии.

Известные проблемы: невозможно отменить выбор «Показывать значок панели уведомлений» на панели управления Nvidia.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 591.44 WHQL можно через Nvidia App или с официального сайта Nvidia.