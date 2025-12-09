Сегодня 09 декабря 2025
PS Store случайно рассекретил, что в Resident Evil Requiem всё-таки появится Леон

Японский издатель Capcom упорно отказывается подтверждать, появится ли в амбициозном хорроре Resident Evil Requiem ветеран серии Леон Кеннеди, однако новая утечка раскрыла карты разработчиков раньше времени.

Источник изображения: Steam (执念)

Источник изображения: Steam (执念)

О том, что, помимо технического аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, в Resident Evil Requiem можно будет сыграть за постаревшего Леона, с самого анонса проекта рассказывал инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem).

Как теперь подметил Dusk Golem, в цифровом магазине PlayStation Store изменилась иконка Resident Evil Requiem — на новой иллюстрации рядом с Грейс на заднем плане изображён постаревший Леон.

Источник изображения: X (AestheticGamer)

Источник изображения: X (AestheticGamer)

Обновлённую обложку можно заметить на экране предзагрузки цифровой версии стандартного издания Resident Evil Requiem для PS5. Наличие на странице иконки с Леоном проверили и подтвердили журналисты портала IGN.

По всей видимости, официальный анонс появления Леона в Resident Evil Requiem прозвучит на The Game Awards 2025 (стартует 12 декабря в 3:30 по Москве). Capcom уже подтвердила, что игра заглянет на церемонию.

Версия обложки в высоком качестве (источник изображения: AestheticGamer в X)

Версия обложки в высоком качестве (источник изображения: AestheticGamer в X)

По данным Dusk Golem, геймплей за Леона частично вдохновлён The Last of Us Part II, предложит больше экшена, чем в сегментах за Грейс, и развернётся в 2020 году (против 2028-го при игре за Грейс).

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Судя по утечке с сайта GameStop, помимо Грейс и Леона, в игре может появиться и третий протагонист.

Источники:

