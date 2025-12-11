Как недавно отметили тайваньские источники, выросшая до четырёх раз стоимость памяти типа DDR5 сделала её выпуск более выгодным для Samsung по сравнению с HBM3E, поскольку последняя была вынуждена продавать её по более низким ценам, чем SK hynix. По данным ComputerBase, аналогичное утверждение справедливо и для деятельности Micron Technology.

Подчеркнём, что на мировом рынке HBM3E эта американская компания является наименее влиятельным игроком, а потому не может похвастать высокой нормой прибыли. Компания уже отмечала, что для выпуска HBM3E требуется в три раза больше кристаллов, чем для производства DDR5. При этом стоимость HBM3E изначально в восемь раз превышала цену DDR5, но теперь это соотношение начало сокращаться, поскольку последняя стремительно дорожает с середины года.

В случае с HBM4 количество необходимых для производства чипов превышает DDR5 в четыре раза, а после перехода на HBM4E это соотношение превысит четырёхкратную разницу, как пояснили представители Micron. Соответственно, дефицит DDR5 в условиях ориентации производителей на выпуск HBM4 и HBM4E только усилится, цены на DDR5 продолжат рост, и в итоге той же Micron станет выгоднее наращивать выпуск DDR5 — тем более, что для того же объёма такой памяти не потребуется такое же количество микросхем, как для HBM4 или HBM4E. Массовый выпуск HBM4 начнётся в середине следующего года, прибыльность этого вида деятельности снизится, а вот на направлении DDR5 она может вырасти.

При этом даже если Micron перестроит часть производства под выпуск DDR5 вместо HBM, на потребительском рынке это не скажется — недавно американский производитель решил полностью уйти их потребительского сегмента, закрыть бренд Crucial и сосредоточиться на серверной памяти.