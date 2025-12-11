«Играть практически невозможно»: покупатели The Elder Scrolls V: Skyrim на Switch 2 раскритиковали новый порт легендарной RPG

Несмотря на уверения Bethesda, что версия The Elder Scrolls V: Skyrim для Switch 2 использует технические возможности гибридной консоли Nintendo, новый порт культовой фэнтезийной RPG вызвал у игроков серьёзные нарекания.

Напомним, юбилейное издание Skyrim для Switch 2 вышло 9 декабря и обещало улучшения по сравнению со Switch-версией: более высокое разрешение, сглаживание DLSS, ускоренные загрузки и «оптимизированную производительность».

Как быстро выяснили владельцы Skyrim на Switch 2 после запуска, «оптимизированная производительность» означает ограничение кадровой частоты до 30 кадров/с и «ужасную» задержку ввода — более 250 мс (то есть четверть секунды).

Пользователи сетуют, что с такой задержкой «играть практически невозможно». «Если производительность не поправят, то я больше никогда не буду играть в [Skyrim] на Switch», — жалуется ещё один покупатель.

Стоит также отметить, что Skyrim на Switch 2 занимает внушительные 53 Гбайт (против 15 Гбайт на Switch). Для сравнения: размер юбилейного издания на Xbox Series X и S составляет 32 Гбайт. С чем связан столь большой объём, неясно.

Среди предположений — чья-то ошибка, технические причуды Switch 2 и особенности работы на ней старых игр Bethesda. Например, Cyberpunk 2077 весит всего на 7 Гбайт больше, но выглядит на порядок лучше и работает при 40 кадрах/с.

Юбилейное издание The Elder Scrolls V: Skyrim для Switch 2 стоит $60 (доступен бесплатный и платный апгрейд со Switch). Набор включает аддоны Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, а также контент из The Legend of Zelda.