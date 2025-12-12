Сегодня 12 декабря 2025
Хакерский ИИ уже почти обошёл человека — девять из десяти экспертов оказались слабее

Современные средства взлома компьютерных систем, основанные на искусственном интеллекте, стали настолько мощными, что уже почти превзошли человека. Таковы результаты эксперимента, проведённого исследователями Стэнфордского университета (США), пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: Fotis Fotopoulos / unsplash.com

Источник изображения: Fotis Fotopoulos / unsplash.com

Почти весь прошедший год группа учёных из Стэнфорда вела разработку чат-бота с ИИ Artemis, предназначенного для хакерских операций. Artemis сканирует сеть на предмет возможных ошибок — уязвимостей ПО, а затем находит способы эксплуатировать эти уязвимости для взлома систем. Обучив ИИ, они выпустили его из лаборатории и попросили найти ошибки в реальной компьютерной сети инженерного факультета в университете. Деятельность Artemis сравнили с работой настоящих хакеров — специалистов по тестированию на проникновение.

Первоначально авторы эксперимента не ожидали от ИИ многого, но на деле он оказался чрезвычайно хорош и превзошёл девятерых из десяти специалистов, нанятых исследователями для проверки. Artemis обнаруживал ошибки с молниеносной скоростью, а его обслуживание было относительно недорогим — $60 в час, тогда как специалист того же профиля зарабатывает в час от $2000 до $2500. Но и идеальной работа Artemis тоже не была — около 18 % его сообщений об ошибках были ложными срабатываниями; кроме того, он пропустил очевидную ошибку, которую большинство людей заметило на веб-странице.

Сеть в Стэнфорде ранее не взламывалась с помощью ИИ-ботов, и проведённый эксперимент оказался удачным поводом устранить некоторые изъяны в средствах защиты. У Artemis также была функция аварийного отключения, которая позволила бы исследователям мгновенно деактивировать ИИ-агента в случае возникновения проблем. Значительная часть программного кода во всём мире, указывают учёные, не проходила надёжного тестирования на наличие уязвимостей, поэтому инструменты вроде Artemis в долгосрочной перспективе способны обернуться благом для защитников сетевых ресурсов, помогая им находить и исправлять большее число ошибок в коде, чем когда-либо прежде. Но в краткосрочной перспективе это также и угроза — к ИИ за поиском уязвимостей могут обратиться и злоумышленники.

Любопытно, что одну из ошибок Artemis обнаружил на странице, которая не открывалась современными браузерами — специалисты по поиску уязвимостей её пропустили, а он нашёл, потому что открыл эту страницу при помощи утилиты cURL. Ранее разработчик этой утилиты пожаловался, что на него обрушилась лавина ложных сообщений об ошибках в ней, которые якобы обнаруживают модели ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
стэндфордский университет, ии, уязвимость, хакеры, взлом, информационная безопасность
