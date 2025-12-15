Жёсткие диски начали дорожать вслед за SSD, но здесь виноват не только ИИ

После почти двух лет относительного затишья рынок жёстких дисков снова демонстрирует признаки напряжённости. Согласно сообщению Digitimes Asia, контрактные цены на HDD подскочат примерно на 4 % по итогам четвёртого квартала 2025 года. Это самый резкий рост за восемь кварталов, и поставщики ожидают, что эта тенденция сохранится. Аналитики считают, что возрастающий спрос на HDD — это симптом масштабных факторов, меняющих всю цепочку поставок вычислительной техники.

В отчёте Digitimes Asia выделены два основных фактора, определяющих спрос. Во-первых, это внезапный всплеск спроса на HDD на китайском рынке ПК, обусловленный государственной политикой закупок, отдающей предпочтение процессорам и операционным системам отечественного производства. Этот сдвиг в политике ускорил местное производство ПК и также способствовал востребованности HDD. Спрос именно на HDD вызван опасениями по поводу надёжности долговременного хранения данных в SSD.

Второй важный фактор — это растущий спрос на высокоёмкие жёсткие диски для ЦОД. Несмотря на многолетние прогнозы о том, что флэш-память полностью вытеснит HDD, операторы гиперскейлеров по-прежнему в значительной степени полагаются на жёсткие диски для хранения больших объёмов данных и резервного копирования. По мере масштабирования рабочих нагрузок ИИ увеличивается и объем генерируемых, хранимых и перемещаемых данных, большая часть которых в конечном итоге оказывается на ёмких и относительно недорогих HDD.

Рост спроса и цен на HDD во многом порождён бумом развивающейся инфраструктуры ИИ. Высокоскоростная память и корпоративная DRAM уже находятся в дефиците, а высокие цены на DRAM затрудняют производителям жёстких дисков контроль производственных затрат, ведь HDD используют много DRAM для кэш-памяти.

Рост цен на жёсткие диски — это не столько аномалия, сколько побочный эффект. Капитальные затраты на инфраструктуру ИИ выросли настолько быстро, что это начало отражаться в макроэкономических данных. Аналитики отмечают, что непропорционально большая часть недавнего роста ВВП США пришлась на инвестиционные расходы, связанные с центрами обработки данных, серверами и соответствующей инфраструктурой, а не на потребительский спрос. Жёсткие диски являются частью той же волны капитальных затрат.

Данные аналитической компании TrendForce показывают, что производители HDD вывели свои предприятия на полную мощность, но пока не могут угнаться за спросом со стороны поставщиков облачных услуг. Цены на HDD продолжают расти, отражая системную нехватку ёмких серверных накопителей.

В отличие от флэш-памяти, производство которой может наращиваться за счёт новых заводов и уменьшения технологических параметров, производство HDD ограничено специализированными компонентами, такими как считывающие/записывающие головки и прецизионные носители. Масштабирование производства HDD — это не быстрый и не дешёвый процесс, и производители с осторожностью относятся к расширению мощностей.

На сегодняшний день жёсткие диски, которые часто рассматриваются как устаревшая технология, снова оказываются в центре истории роста отрасли — спрос на них переживает динамику, которую ещё пару лет назад мало кто мог предсказать. Рост потребности в HDD напрямую будет зависеть от того, как быстро будут наращиваться вычислительные мощности и будут ли инвестиции в инфраструктуру ИИ продолжаться нынешними стремительными темпами.