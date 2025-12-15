Разработчики Escape from Tarkov похвастались продажами и достижениями игроков за месяц после релиза

Разработчики из российской студии Battlestate Games поделились информацией о продажах и успехах пользователей эвакуационного шутера Escape from Tarkov после его полноценного релиза.

Напомним, релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate Games и Steam. По данным аналитиков компании Sensor Tower, продажи игры в сервисе Valve за две недели составили 885 тыс. копий.

Как стало известно, за первый месяц с релиза версии 1.0 продажи Escape from Tarkov по всему миру превысили миллион копий. В честь этого разработчики поделились специальным промокодом: ONEMILLIONPLUS.

Кроме того, Battlestate Games сообщила, что за тот же месяц пользователи суммарно провели в Escape from Tarkov более 135 млн часов, или 15 410 лет — это эквивалентно более чем 200 млн полных (до конца таймера) рейдов на «Таможне».

Если в начале декабря количество игроков Escape from Tarkov, сбежавших из Таркова и получивших одну из концовок, исчислялось единицами, то к середине месяца показатель превысил 500 человек.

Технические проблемы и накопленное за годы негодование фанатов вылилось для Escape from Tarkov в «смешанные» отзывы на площадке Steam, хотя рейтинг игры продолжает расти: за две последние недели он поднялся с 40 до 45 %.

Escape from Tarkov больше восьми лет провела в рамках закрытого бета-тестирования, которое подошло к концу лишь месяц назад. Ранее стало известно, что проект вошёл в Зал Славы видеоигровой индустрии России.