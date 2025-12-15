Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Разработчики Escape from Tarkov похваста...
реклама
Новости Software

Разработчики Escape from Tarkov похвастались продажами и достижениями игроков за месяц после релиза

Разработчики из российской студии Battlestate Games поделились информацией о продажах и успехах пользователей эвакуационного шутера Escape from Tarkov после его полноценного релиза.

Источник изображений: Battlestate Games

Источник изображений: Battlestate Games

Напомним, релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate Games и Steam. По данным аналитиков компании Sensor Tower, продажи игры в сервисе Valve за две недели составили 885 тыс. копий.

Как стало известно, за первый месяц с релиза версии 1.0 продажи Escape from Tarkov по всему миру превысили миллион копий. В честь этого разработчики поделились специальным промокодом: ONEMILLIONPLUS.

Кроме того, Battlestate Games сообщила, что за тот же месяц пользователи суммарно провели в Escape from Tarkov более 135 млн часов, или 15 410 лет — это эквивалентно более чем 200 млн полных (до конца таймера) рейдов на «Таможне».

Если в начале декабря количество игроков Escape from Tarkov, сбежавших из Таркова и получивших одну из концовок, исчислялось единицами, то к середине месяца показатель превысил 500 человек.

Технические проблемы и накопленное за годы негодование фанатов вылилось для Escape from Tarkov в «смешанные» отзывы на площадке Steam, хотя рейтинг игры продолжает расти: за две последние недели он поднялся с 40 до 45 %.

Escape from Tarkov больше восьми лет провела в рамках закрытого бета-тестирования, которое подошло к концу лишь месяц назад. Ранее стало известно, что проект вошёл в Зал Славы видеоигровой индустрии России.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Escape from Tarkov вошла в Зал Славы видеоигровой индустрии России
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза
Divinity: Original Sin 2 вышла на современных консолях с бесплатным апгрейдом для владельцев игры на PS4, Xbox One и Switch
«Люди способны по достоинству оценить многогранный мир»: Larian объяснила, почему сделала трейлер Divinity таким жестоким
Финалисты турнира Red Bull Tetris сыграли в «Тетрис» с помощью 2800 дронов
Теги: escape from tarkov, battlestate games, шутер, продажи игр
escape from tarkov, battlestate games, шутер, продажи игр
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.