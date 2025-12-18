Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Самый дорогой iPhone может стать самым д...
реклама
Новости Hardware

Самый дорогой iPhone может стать самым дефицитным — аналитики предрекают производственные проблемы

Согласно прогнозам аналитиков, Apple выпустит свой первый складной смартфон с предварительным названием iPhone Fold во второй половине 2026 года. Ожидается, что это будет самый дорогой iPhone в истории компании, кроме того, как утверждает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), разработка складного iPhone отстаёт от ранее прогнозируемых сроков. Это может привести к задержке выхода устройства на рынок.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

«Разработка складного iPhone отстаёт от ранее прогнозируемых сроков, но ожидается, что продукт будет анонсирован во второй половине 2026 года. Из-за проблем с выходом годных изделий на ранних этапах и наращиванием производства, бесперебойные поставки могут начаться только в 2027 году. При ограниченном предложении и ожидаемом высоком спросе складной iPhone может столкнуться с дефицитом как минимум до конца 2026 года», — написал Куо в своей аналитической записке.

Слова аналитика косвенно подтверждаются отсутствием новостей от Foxconn, которая должна была начать ограниченное тестовое производство устройства до конца этого года. Это может означать, что складной iPhone пока остаётся на стадии проверки дизайна, где могут быть выявлены проблемы с обеспечением стабильности производства.

Прогноз Куо относительно производственных проблем подтверждает опасения, ранее высказанные другими экспертами, о возможном переносе запуска складного iPhone на 2027 год, так как Apple требуется больше времени для завершения разработки некоторых элементов дизайна, таких как шарнирный механизм. По мнению Куо, Apple по-прежнему планирует анонсировать устройство осенью 2026 года, но может начать поставки в коммерческих объёмах позже запланированного срока.

Ожидается, что складной iPhone получит внешний дисплей диагональю 5,3–5,5 дюймов и внутренний экран диагональю 7,8 дюймов. Сообщается, что в нем будут использоваться шарниры из «жидкого металла» для достижения практически бесшовного дисплея. Ожидаемая цена устройства составит от $2000 до $2500, что сделает его самым дорогим iPhone в истории Apple.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
До выхода складного iPhone осталось меньше года — и он перевернёт рынок, ожидают аналитики
Первый складной iPhone может не только задержаться, но и получить дисплей более скромных размеров
Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air
Xiaomi и Honor подняли цены на планшеты из-за подорожавшей памяти
Россияне в этом году массово меняли сотовых операторов — перенос номеров побил рекорд
Россияне стали меньше тратить на iPhone — деньги уходят Samsung и китайским брендам
Теги: apple iphone, складной смартфон, выпуск, производство
apple iphone, складной смартфон, выпуск, производство
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.