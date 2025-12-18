Самый дорогой iPhone может стать самым дефицитным — аналитики предрекают производственные проблемы

Согласно прогнозам аналитиков, Apple выпустит свой первый складной смартфон с предварительным названием iPhone Fold во второй половине 2026 года. Ожидается, что это будет самый дорогой iPhone в истории компании, кроме того, как утверждает авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), разработка складного iPhone отстаёт от ранее прогнозируемых сроков. Это может привести к задержке выхода устройства на рынок.

«Разработка складного iPhone отстаёт от ранее прогнозируемых сроков, но ожидается, что продукт будет анонсирован во второй половине 2026 года. Из-за проблем с выходом годных изделий на ранних этапах и наращиванием производства, бесперебойные поставки могут начаться только в 2027 году. При ограниченном предложении и ожидаемом высоком спросе складной iPhone может столкнуться с дефицитом как минимум до конца 2026 года», — написал Куо в своей аналитической записке.

Слова аналитика косвенно подтверждаются отсутствием новостей от Foxconn, которая должна была начать ограниченное тестовое производство устройства до конца этого года. Это может означать, что складной iPhone пока остаётся на стадии проверки дизайна, где могут быть выявлены проблемы с обеспечением стабильности производства.

Прогноз Куо относительно производственных проблем подтверждает опасения, ранее высказанные другими экспертами, о возможном переносе запуска складного iPhone на 2027 год, так как Apple требуется больше времени для завершения разработки некоторых элементов дизайна, таких как шарнирный механизм. По мнению Куо, Apple по-прежнему планирует анонсировать устройство осенью 2026 года, но может начать поставки в коммерческих объёмах позже запланированного срока.

Ожидается, что складной iPhone получит внешний дисплей диагональю 5,3–5,5 дюймов и внутренний экран диагональю 7,8 дюймов. Сообщается, что в нем будут использоваться шарниры из «жидкого металла» для достижения практически бесшовного дисплея. Ожидаемая цена устройства составит от $2000 до $2500, что сделает его самым дорогим iPhone в истории Apple.