«Новое дно для Battlefield»: фанаты заметили, что в Battlefield 6 всё-таки появился ИИ-контент, хотя руководство обещало другое

Военный шутер Battlefield 6 от издательства Electronic Arts и разработчиков из объединения Battlefield Studios обещали оставить без сгенерированных ИИ элементов, но обещание, похоже, не сдержали.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Пользователь Willcario с форума Reddit обратил внимание, что выпущенный на днях создателями Battlefield 6 премиальный набор Windchill (стоимостью 900 очков Battlefield) содержит явные следы применения генеративного ИИ.

Речь идёт о стикере для карточки игрока под названием «Зимнее предупреждение» (Winter Warning). На наклейке изображён солдат, вооружённый похожей на M4A1 винтовкой с двумя стволами вместо одного.

Источник изображения: PCGamesN

Источник изображения: PCGamesN

Созданными с помощью генеративного ИИ иллюстрациями в современных блокбастерах вроде Call of Duty: Black Ops 7 сегодня никого не удивишь, однако у фанатов была надежда, что Battlefield 6 обойдёт тенденцию стороной.

В октябре вице-президент и генеральный менеджер DICE и Criterion Ребекка Кутаз (Rebecka Coutaz) уверяла, что в Battlefield 6, несмотря на «всю соблазнительность», не будет сгенерированного ИИ контента.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

«Ого, серьёзно, это новое дно для Battlefield… Мне пришлось приблизить [картинку], так как я не мог поверить, что им хватило наглости использовать ИИ для платного (и любого другого) контента», — поделился MyNameIsOnlyDaniel.

Battlefield 6 дебютировала 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Продажи за три дня составили 7 млн копий, а недавно Electronic Arts назвала игру «самым продаваемым шутером» 2025 года.

Теги: battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер, искусственный интеллект, ии
