Власти Китая призвали США отменить запрет на импорт любых иностранных дронов и пригрозили ответными мерами

Министерство коммерции Китая отреагировало на американский запрет импорта любых иностранных дронов и призвало США прекратить «порочную практику» включения всех иностранных систем дронов и ключевых компонентов в свой новый «Список запрещённых товаров». Официальные лица Пекина пообещали принять меры для защиты прав и интересов китайских компаний.

Источник изображения: DJI

Сегодня федеральная комиссия по связи (FCC) США запретила ввоз в США новых дронов, произведённых за пределами страны — исключения составляют только модели, которые порекомендуют Министерство обороны или Министерство внутренней безопасности. В первую очередь мера направлена против крупнейшего производителя дронов в мире — китайской DJI.

В полученном ранее FCC заключении сказано, что «в рекомендациях США по вопросам кибербезопасности и критической инфраструктуры неоднократно подчёркивалось, что БПЛА зарубежного производства могут использоваться для сбора конфиденциальных данных, обеспечения несанкционированного доступа, либо при желании выводиться из строя посредством обновлений ПО».

FCC квалифицировала беспилотные летательные аппараты и их комплектующие, в том числе оборудование производства DJI, как коммуникационное оборудование, представляющее «неприемлемый риск для национальной безопасности Соединённых Штатов и для безопасности граждан США».

Ещё в августе представители DJI жаловались на игнорирование их попыток пройти требуемый властями США аудит, успешный результат которого позволил бы этой китайской компании возобновить поставки своих дронов на местный рынок. В сентябре Федеральный суд США постановил, что Министерство обороны США имеет право считать китайского производителя дронов DJI компанией, связанной с китайским оборонным сектором. В октябре DJI подала апелляционную жалобу, которая не увенчалась успехом, судя по сегодняшнему решению FCC.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: дроны, запрет, сша, китай, dji
