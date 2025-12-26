Топ-20 самых продаваемых игр в России за 2025 год на 95 % состоит из хитов прошлых лет

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники «М.Видео» в новом пресс-релизе поделилась информацией о самых продаваемых видеоиграх в стране по итогам 2025 года.
Как сообщили в «М.Видео», топ-5 самых продаваемых игр 2025 года в России на 80 % состоит из продукции Electronic Arts. Прошлогодний футбольный симулятор EA Sports FC 25 занял первое (PS5) и четвёртое (PS4) места, а EA Sports FC 26 — пятое.
Вторую строчку по итогам 2025 года занял великий и ужасный криминальный боевик GTA V для PS5, а на третьей позиции оказалась ещё одна спортивная игра от Electronic Arts — симулятор смешанных единоборств UFC 5 для PS5.
Рейтинг самых продаваемых игр за 2025 год в каналах продаж «М.Видео» (розница и онлайн) представлен ниже:
- EA Sports FC 25 (PS5);
- Grand Theft Auto V (PS5);
- UFC 5 (PS5);
- EA Sports FC 25 (PS4);
- EA Sports FC 26 (PS5);
- переиздание The Last of Us Part 2 (PS5);
- Marvel’s Spider-Man 2 (PS5);
- полное издание Mortal Kombat 11 (PS5);
- It Takes Two (PS4);
- Gran Turismo 7 (PS5);
- премиальное издание Grand Theft Auto V (PS4);
- Atomic Heart (PS5);
- полное издание Mortal Kombat 11 (PS4);
- Red Dead Redemption 2 (PS4);
- полное издание The Witcher 3: Wild Hunt (PS5);
- The Last of Us Part 1 (PS5);
- Mortal Kombat 1 (PS5);
- Astro Bot (PS5);
- Hogwarts Legacy (PS5);
- God of War Ragnarok (PS5).
Среди новинок 2025 года первенствовала EA Sports FC 26. Следом идут Mafia: The Old Country, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Clair Obscur: Expedition 33 и Kingdom Come: Deliverance 2.
Главным «железным» релизом 2025 года в «М.Видео» назвали Nintendo Switch 2. Топ-5 самых продаваемых игр на платформе:
- Mario Kart World;
- Donkey Kong Bananza;
- полное издание Cyberpunk 2077;
- переиздание The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- переиздание The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
По словам руководителя направления «Развитие игр и игрового сообщества» Сергея Мезина, уходящий год «в очередной раз подтвердил жанровые предпочтения россиян» на консольном рынке — спортивные симуляторы и GTA V.
