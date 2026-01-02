Китайская ByteDance закупила ИИ-чипы Huawei на $5,7 млрд на фоне ограничений США

В связи с экспортными ограничениями США и политикой властей КНР, направленной на самообеспечение ИИ-сектора, китайская ByteDance, материнская компания TikTok, подписала контракт на покупку ИИ-чипов Huawei Ascend на сумму ¥40 млрд (около $5,7 млрд), сообщил ресурс Chosun Daily.

Согласно данным китайской исследовательской компании China Flash Market (CFM), условия контракта предусматривают поставки Huawei Ascend в течение нескольких лет, начиная с 2026 года. При этом ранее сообщалось о готовности ByteDance потратить на ускорители Nvidia H200 только в 2026 году до $14 млрд после объявления об ослаблении экспортных ограничений США на данную продукцию.

Чат-бот Doubao от ByteDance считается самым популярным ИИ-приложением в Китае. По данным на август 2025 года его ежемесячная аудитория насчитывает порядка 157 млн активных пользователей. На фоне того, что использование токенов за последние 12 месяцев выросло более чем на 250 % в годовом исчисление, компания испытывает острую нехватку вычислительных мощностей.

С этой проблемой сталкиваются многие ведущие китайские компании, особенно после того, как в апреле США заблокировали поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H20. Хотя впоследствии США отменили запрет на экспорт H20 ​​и даже разрешили поставки в Китай более производительного ускорителя H200, ожидается, что китайские власти будут поощрять использование чипов отечественного производства и разрешат ограниченное использование зарубежных ИИ-ускорителй, чтобы снизить зависимость от Nvidia и других американских производителей. Напомним, что китайские власти потребовали от компаний отказаться от использования иностранных ИИ-чипов в ЦОД с госфинансированием. При этом те же чипы Huawei Ascend 910C значительно уступают по производительности ускорителям Nvidia даже предыдущего поколения.

Комментируя нынешний контракт ByteDance и Huawei, источник Chosun Daily отметил, что «под давлением со стороны китайского правительства ByteDance, похоже, выбрала чипы Huawei как наиболее реалистичную стратегию выживания в сложившихся обстоятельствах».