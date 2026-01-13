Alphabet стала четвёртой компанией с капитализацией более $4 трлн

Ещё на прошлой неделе капитализация холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, превысила соответствующий показатель компании Apple, но именно недавнее заявление последней о намерениях использовать Gemini в качестве основы для Siri нового поколения позволило капитализации Alphabet превысить заветный порог в $4 трлн.

Напомним, в клубе американских компаний с капитализацией более $4 трлн уже находятся Nvidia, Microsoft и Apple, а теперь к ним примыкает и Alphabet. Для преодоления этой планки акциям корпорации было достаточно вырасти в цене на 1 % до $331,86, как поясняет CNBC. Компании Nvidia и Microsoft данный рубеж впервые в своей истории преодолели в июле прошлого года, у Apple данное событие состоялось в октябре. С тех пор Apple и Microsoft успели на время выбыть из этого клуба, поскольку их капитализация опустилась ниже уровня $4 трлн.

Динамика курса акций Alphabet на протяжении прошлого года выделяла эту компанию на фоне конкурентов. Он укрепился на 65 %, продемонстрировав максимальный рост с 2009 года, когда на фоне выхода из финансового кризиса курс акций эмитента удвоился. В прошлом году Google представила ускорители вычислений Ironwood собственной разработки, а также анонсировала ИИ-модель Gemini 3, которая получила хорошие оценки экспертов и рядовых пользователей. В отличие от многочисленных стартапов типа OpenAI, корпорация Alphabet обладает собственными источниками финансирования разработки новых ИИ-моделей и строительства сопутствующей инфраструктуры. Доверия инвесторов это явно добавляет, поэтому капитализация компании и продолжает увеличиваться.