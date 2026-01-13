Сегодня 13 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Alphabet стала четвёртой компанией с кап...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Alphabet стала четвёртой компанией с капитализацией более $4 трлн

Ещё на прошлой неделе капитализация холдинга Alphabet, в состав которого входит Google, превысила соответствующий показатель компании Apple, но именно недавнее заявление последней о намерениях использовать Gemini в качестве основы для Siri нового поколения позволило капитализации Alphabet превысить заветный порог в $4 трлн.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Напомним, в клубе американских компаний с капитализацией более $4 трлн уже находятся Nvidia, Microsoft и Apple, а теперь к ним примыкает и Alphabet. Для преодоления этой планки акциям корпорации было достаточно вырасти в цене на 1 % до $331,86, как поясняет CNBC. Компании Nvidia и Microsoft данный рубеж впервые в своей истории преодолели в июле прошлого года, у Apple данное событие состоялось в октябре. С тех пор Apple и Microsoft успели на время выбыть из этого клуба, поскольку их капитализация опустилась ниже уровня $4 трлн.

Динамика курса акций Alphabet на протяжении прошлого года выделяла эту компанию на фоне конкурентов. Он укрепился на 65 %, продемонстрировав максимальный рост с 2009 года, когда на фоне выхода из финансового кризиса курс акций эмитента удвоился. В прошлом году Google представила ускорители вычислений Ironwood собственной разработки, а также анонсировала ИИ-модель Gemini 3, которая получила хорошие оценки экспертов и рядовых пользователей. В отличие от многочисленных стартапов типа OpenAI, корпорация Alphabet обладает собственными источниками финансирования разработки новых ИИ-моделей и строительства сопутствующей инфраструктуры. Доверия инвесторов это явно добавляет, поэтому капитализация компании и продолжает увеличиваться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple выбрала Google Gemini для создания новой поумневшей Siri
Владелец Google впервые с 2019 года превзошёл Apple по рыночной капитализации — помог ИИ
В погоне за OpenAI: новый раунд финансирования поднимет капитализацию Anthropic до $350 млрд
Nvidia опровергла существование требований полной предоплаты для китайских клиентов при заказе ускорителей H200
SK hynix построит предприятие по упаковке чипов памяти за $13 млрд к концу следующего года
Meta✴ замахнулась на сотни гигаватт для ИИ: Цукерберг запустил проект высшего уровня Meta✴ Compute
Теги: alphabet, google, капитализация, финансы, ии
alphabet, google, капитализация, финансы, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.