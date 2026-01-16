Две игры в одной: Capcom показала геймплей Resident Evil Requiem за Грейс и Леона

Японский издатель и разработчик Capcom провёл презентацию Resident Evil Showcase, на которой поделился новыми подробностями и кадрами игрового процесса амбициозного хоррора Resident Evil Requiem.

Создатели Resident Evil Requiem обещают смесь хоррора на выживание (Resident Evil 7) при игре за технического аналитика ФБР Грейс Эшкрофт и захватывающего экшена (Resident Evil 4) в сегментах за ветерана серии Леона Кеннеди.

Грейс вооружена револьвером «Реквием» и должна собирать кровь заражённых для создания полезных предметов, а Леон может использовать разное оружие (в том числе новый топорик), парировать вражеские атаки и проводить эффектные добивания.

Новые скриншоты

По словам разработчиков, несмотря на заражение, некоторые зомби в игре сохранили за собой человеческие привычки: повар одержим кулинарией, вокалистка постоянно поёт, а уборщик бесконечно полирует зеркала.

На презентации напомнили, что в Resident Evil Requiem будет выбор вида от первого или третьего лица, а также подтвердили уровни сложности: казуальный, стандартный (современный) и стандартный (классический). В последнем сохранения ограничены.

Презентация продлилась без малого 13 минут (см. запись выше). Вопреки ожиданиям фанатов, демоверсию и VR-режим для игры не анонсировали, зато рассказали о новой коллаборации (вдобавок к Porsche) — на этот с производителем часов Hamilton.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch 2, а также в облачном сервисе GeForce Now. На запуске игра получит полный перевод на русский, поддержку трассировки пути и DLSS 4.