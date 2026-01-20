Продажи Divinity: Original Sin 2 после анонса новой Divinity «серьёзно удивили» Larian — Baldur’s Gate 3 тоже показала «невероятный» результат

Основатель, гендиректор и творческий руководитель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) у себя в микроблоге рассказал о влиянии анонса амбициозной пошаговой ролевой игры Divinity на продажи двух предыдущих проектов студии.

Напомним, Divinity была представлена в декабре на церемонии The Game Awards 2025 и вызвала широкий резонанс: сначала из-за жестокого анонсирующего трейлера, потом из-за комментариев Винке насчёт применения генеративного ИИ в разработке.

Как выяснилось, ажиотаж вокруг Divinity позитивно отразился на Baldur’s Gate 3 (вышла из раннего доступа в 2023 году) и Divinity: Original Sin 2 (2017) — двух предыдущих фэнтезийных пошаговых RPG от Larian.

По словам Винке, продажи Baldur’s Gate 3 и Divinity: Original Sin 2 с момента анонса новой Divinity оказались «невероятными». Конкретные показатели руководитель называть не стал, но поделился интересной статистикой.

«[Divinity: Original Sin 2] серьёзно удивила нас, так как [прошедший] месяц стал для неё лучшим с 2017 года. Ещё бы я белку успел вовремя убрать», — посетовал Винке на сира Лору, которого многие игроки сочли чересчур надоедливым.

Ранее Винке сообщил, что продажи Baldur’s Gate 3 с момента выхода из раннего доступа превысили 20 млн копий. Результат Divinity: Original Sin 2 более скромный — около 7,5 млн единиц, согласно подсчётам фанатов.

Стоит отметить, что Divinity: Original Sin 2 вслед за анонсом следующей Divinity вышла на новых целевых платформах — PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Вполне возможно, это тоже подстегнуло продажи игры.