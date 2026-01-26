Отменённый ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был готов на 99,99 % — инсайдер показал обновлённого Принца

Многострадальный ремейк культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time от издательства Ubisoft и разработчиков из Ubisoft Montreal уже никогда не увидит свет, но недавно показался на новом неофициальном скриншоте.

Напомним, Ubisoft отменила переосмысление «Песков времени» в рамках масштабной реорганизации. По слухам, релиз планировался в середине января, но в последний момент был отложен до конца марта.

Французский блогер и датамайнер j0nathan, специализирующийся на играх Ubisoft, заявил, что в преддверии отмены ремейк The Sands of Time был готов на 99,99 %. Команде оставалось разобраться лишь с небольшим количеством багов.

В качестве доказательства своих слов j0nathan предоставил два скриншота с демонстрацией обновлённого внешнего вида Принца из игры, которыми с блогером поделился его источник.

Пользователи в комментариях раскритиковали показанный дизайн протагониста за несоответствие с оригинальным видением Prince of Persia: The Sands of Time. Сам j0nathan от облика тоже не в восторге.

Классическая Prince of Persia: The Sands of Time дебютировала в конце 2003 года на PC, PS2, Xbox и Nintendo GameCube. Игра послужила перезапуском серии, заслужила признание критиков и продалась в количестве свыше 14 млн копий.

На фоне отмены ремейка администрация цифрового магазина GOG объявила о планах на включение оригинальной Prince of Persia: The Sands of Time в свою программу по сохранению игр Preservation Program.