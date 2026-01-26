Сегодня 26 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Отменённый ремейк Prince of Persia: The ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Отменённый ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был готов на 99,99 % — инсайдер показал обновлённого Принца

Многострадальный ремейк культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time от издательства Ubisoft и разработчиков из Ubisoft Montreal уже никогда не увидит свет, но недавно показался на новом неофициальном скриншоте.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, Ubisoft отменила переосмысление «Песков времени» в рамках масштабной реорганизации. По слухам, релиз планировался в середине января, но в последний момент был отложен до конца марта.

Французский блогер и датамайнер j0nathan, специализирующийся на играх Ubisoft, заявил, что в преддверии отмены ремейк The Sands of Time был готов на 99,99 %. Команде оставалось разобраться лишь с небольшим количеством багов.

Источник изображения: X (j0nathan)

Источник изображения: X (j0nathan)

В качестве доказательства своих слов j0nathan предоставил два скриншота с демонстрацией обновлённого внешнего вида Принца из игры, которыми с блогером поделился его источник.

Пользователи в комментариях раскритиковали показанный дизайн протагониста за несоответствие с оригинальным видением Prince of Persia: The Sands of Time. Сам j0nathan от облика тоже не в восторге.

Источник изображения: X (j0nathan)

Источник изображения: X (j0nathan)

Классическая Prince of Persia: The Sands of Time дебютировала в конце 2003 года на PC, PS2, Xbox и Nintendo GameCube. Игра послужила перезапуском серии, заслужила признание критиков и продалась в количестве свыше 14 млн копий.

На фоне отмены ремейка администрация цифрового магазина GOG объявила о планах на включение оригинальной Prince of Persia: The Sands of Time в свою программу по сохранению игр Preservation Program.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Да здравствует Принц!»: в ответ на отмену ремейка GOG спасёт классическую Prince of Persia: The Sands of Time от цифрового небытия
Масштабная реорганизация и отмена ремейка Prince of Persia: The Sands of Time обрушили стоимость акций Ubisoft
Ubisoft отменила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time спустя пять лет после анонса
Российская команда Parivision сенсационно выиграла первый крупный турнир года по Counter-Strike 2
«Без Epic Publishing никакой Alan Wake 2 бы не было»: Remedy встала на защиту сделки с Epic Games
Напряжённый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода хоррор-шутера Crisol: Theater of Idols — кровавой смеси BioShock и Resident Evil
Теги: prince of persia: the sands of time remake, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен
prince of persia: the sands of time remake, ubisoft montreal, ubisoft, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.