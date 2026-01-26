Первое испытание модернизированной ракеты SpaceX Starship V3 запланировано на середину марта

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) сообщил в соцсети X, что ранее отложенное первое испытание модернизированной ракеты Starship SpaceX теперь запланировано на середину марта. Эта третья версия Starship (V3) больше и мощнее предыдущих вариантов. Это также первая версия ракеты, которая может стыковаться с другими космическими аппаратами на околоземной орбите, что является необходимым условием для достижения Луны или Марса и реализации заветной мечты Маска.

Помимо амбициозных планов Маска по освоению Солнечной системы, SpaceX планирует использовать Starship V3 и в более прагматичных целях — для запуска своих спутников Starlink следующего поколения, которые должны обеспечить более высокую скорость передачи данных, но будут больше весить и иметь больший размер.

В настоящее время SpaceX готовится к выходу на биржу. Компания находится под давлением президента США Дональда Трампа (Donald Trump), который требует произвести высадку американских астронавтов на поверхность Луны до окончания его второго срока. Starship, самая мощная ракета из когда-либо созданных, в настоящее время является ключевой частью миссии NASA по достижению этой цели.

SpaceX планировала запуск Starship V3 в конце 2025 года. Но в ноябре во время испытаний разгонной ступени произошёл взрыв, причины которого компания до сих пор подробно не раскрыла, ограничившись упоминанием о неудачном «испытании давления газовой системы».

Предыдущая, вторая версия Starship, смогла успешно выйти на орбиту и развернуть макеты спутников Starlink следующего поколения, хотя и претерпела ряд неудачных пусков и взрывов. Эксперты полагают, что эти аварии стали результатом «исследовательского» подхода SpaceX к разработке, который предполагает доведение тестовых ракет до предела их возможностей и даже выше, а затем изучение последствий.

За последнее десятилетие SpaceX стала доминировать на мировом рынке запусков, а Starship является залогом её дальнейшего лидерства в космосе. Но конкуренты также не сидят сложа руки — космическая компания Джеффа Безоса (Jeff Bezos) Blue Origin в 2025 году произвела два запуска своей мегаракеты New Glenn. Во время второго полёта компания вывела на орбиту первую полезную нагрузку для NASA, а также совершила первую посадку своей разгонной ступени.

Blue Origin планирует третий запуск New Glenn в конце февраля и в дальнейшем надеется отправить свой космический корабль на Луну. Хотя New Glenn меньше Starship, в конце прошлого года Blue Origin объявила, что разрабатывает более крупную версию космического корабля, которая будет напрямую конкурировать со сверхтяжёлой ракетой SpaceX.