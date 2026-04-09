Crimson Desert начала запускаться на некоторых видеокартах Intel, но FSR лучше не включать

Игра Crimson Desert начала запускаться по крайней мере на некоторых системах с видеокартами Intel Arc B580 после релиза версии драйвера Intel 32.0.101.8629. На старте продаж компания-разработчик Pearl Abyss заявила, что проект не поддерживает графику Intel Arc, и посоветовала покупателям, столкнувшимся с этой проблемой, требовать возврата денег.

Источник изображения: VideoCardz

После волны народного гнева и публичных жалоб Intel в Pearl Abyss сообщили, что добавят поддержку видеокарт Arc. Судя по новым сообщениям пользователей форума Reddit, карты Intel Arc серии Battlemage по крайней мере частично преодолели проблемы с запуском.

Один из владельцев Intel Arc B580 сообщил, что игра работает при 60 кадрах/с на максимальных настройках и при 55 кадрах/с при разрешении 2560 × 1440 без включённого апскейлинга. Другие пользователи в той же ветке пишут, что игра теперь запускается на B580, но визуальные проблемы всё ещё присутствуют. Например, пользователи сообщают об искажении текстур лиц некоторых персонажей, отсутствующих конечностях и других ошибках рендеринга.

Многие пользователи также сообщают, что при включении функции масштабирования FSR игра начинает вылетать, а в некоторых случаях отказывает запускаться, пока не будет удалён или сброшен конфигурационный файл. Владельцы более старых видеокарт Arc (Alchemist) также сообщают о проблемах. В той же ветке владелец Arc A770 пишет, что даже с последней версией драйвера игра всё равно выдаёт предупреждение о несоответствии версии драйвера.

Любопытно, но в примечании к новому драйверу Intel версии 32.0.101.8629 нет упоминания поддержки Crimson Desert. Новое программное обеспечение добавляет только поддержку новых видеокарт Arc Pro B70 и B65.

Теги: crimson desert, intel, видеокарты, pearl abyss, приключенческий экшен
