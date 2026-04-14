Apple давит на блогера из-за утечки iOS 26 — требует раскрыть источники

В июле 2025 года Apple подала судебный иск, обвинив блогера Джона Проссера (Jon Prosser) в незаконном раскрытии информации о будущей операционной системе iOS 26, составляющей коммерческую тайну, и в нарушении «Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях». Вчера Apple дополнительно обвинила Проссера в неисполнении требований о предоставлении информации.

Проссер размещал информацию об iOS 26 с января 2025 года. В частности, им была представлена реконструкция обновлённого приложения «Камера» и несколько видеороликов с демонстрацией нового интерфейса, которому впоследствии присвоили название Liquid Glass. Некоторые материалы, в силу их предварительного характера, отличались от финальной версии, представленной Apple в июне.

По версии Apple, эти сведения он получил с помощью взломанного iPhone, находившегося в разработке и принадлежавшего сотруднику компании Итану Липнику (Ethan Lipnik). Взлом, как утверждается, произвёл Майкл Рамаччотти (Michael Ramacciotti), ещё один ответчик по делу. Рамаччотти с помощью системы отслеживания местоположения выяснил, когда Липник будет отсутствовать в течение длительного времени, узнал пароль и взломал устройство, которому, вопреки политике Apple, Липник не обеспечил должной защиты. Затем Рамаччотти совершил видеозвонок Проссеру и продемонстрировал предварительную версию iOS, включая несколько функций и приложений.

Документ, поданный Apple в Окружной суд Северного округа Калифорнии, охватывает события с момента последнего обновления информации сторонами в феврале 2026 года. Apple направила Проссеру повестки о предоставлении документов и даче показаний 3 февраля. Юристы компании утверждают, что он не в полной мере ответил на некоторые запросы и вообще не ответил на другие. Apple несколько раз продлевала срок и до сих пор не получила информацию, необходимую для понимания полного объёма утёкшей конфиденциальной информации и способа её получения. Компания будет ходатайствовать об очной явке ответчика в суд.

В документе также сообщается, что Проссер нанял адвоката и намерен ходатайствовать об отмене заочного решения, вынесенного против него в октябре 2025 года, после того как он пропустил крайний срок ответа на иск Apple. Проссер заявил, что «активно общался с Apple с самого начала этого дела», — утверждение, которое Apple впоследствии опровергла в судебных документах.

Позиция Рамаччотти в этом деле резко контрастирует с позицией Проссера. Он разрешил Apple провести криминалистическую экспертизу, согласился ответить на дополнительные вопросы и предложил дать показания после того, как Apple завершит сбор доказательств от третьих лиц. Apple и Рамаччотти неофициально обсуждают потенциальное урегулирование конфликта. Apple требует денежной компенсации и судебного запрета, препятствующего обеим сторонам в дальнейшем разглашении конфиденциальной информации.

Очередное заседание суда по этому делу назначено на 10 июня 2026 года.