Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Apple давит на блогера из-за утечки iOS ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple давит на блогера из-за утечки iOS 26 — требует раскрыть источники

В июле 2025 года Apple подала судебный иск, обвинив блогера Джона Проссера (Jon Prosser) в незаконном раскрытии информации о будущей операционной системе iOS 26, составляющей коммерческую тайну, и в нарушении «Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях». Вчера Apple дополнительно обвинила Проссера в неисполнении требований о предоставлении информации.

Проссер размещал информацию об iOS 26 с января 2025 года. В частности, им была представлена реконструкция обновлённого приложения «Камера» и несколько видеороликов с демонстрацией нового интерфейса, которому впоследствии присвоили название Liquid Glass. Некоторые материалы, в силу их предварительного характера, отличались от финальной версии, представленной Apple в июне.

По версии Apple, эти сведения он получил с помощью взломанного iPhone, находившегося в разработке и принадлежавшего сотруднику компании Итану Липнику (Ethan Lipnik). Взлом, как утверждается, произвёл Майкл Рамаччотти (Michael Ramacciotti), ещё один ответчик по делу. Рамаччотти с помощью системы отслеживания местоположения выяснил, когда Липник будет отсутствовать в течение длительного времени, узнал пароль и взломал устройство, которому, вопреки политике Apple, Липник не обеспечил должной защиты. Затем Рамаччотти совершил видеозвонок Проссеру и продемонстрировал предварительную версию iOS, включая несколько функций и приложений.

Документ, поданный Apple в Окружной суд Северного округа Калифорнии, охватывает события с момента последнего обновления информации сторонами в феврале 2026 года. Apple направила Проссеру повестки о предоставлении документов и даче показаний 3 февраля. Юристы компании утверждают, что он не в полной мере ответил на некоторые запросы и вообще не ответил на другие. Apple несколько раз продлевала срок и до сих пор не получила информацию, необходимую для понимания полного объёма утёкшей конфиденциальной информации и способа её получения. Компания будет ходатайствовать об очной явке ответчика в суд.

В документе также сообщается, что Проссер нанял адвоката и намерен ходатайствовать об отмене заочного решения, вынесенного против него в октябре 2025 года, после того как он пропустил крайний срок ответа на иск Apple. Проссер заявил, что «активно общался с Apple с самого начала этого дела», — утверждение, которое Apple впоследствии опровергла в судебных документах.

Позиция Рамаччотти в этом деле резко контрастирует с позицией Проссера. Он разрешил Apple провести криминалистическую экспертизу, согласился ответить на дополнительные вопросы и предложил дать показания после того, как Apple завершит сбор доказательств от третьих лиц. Apple и Рамаччотти неофициально обсуждают потенциальное урегулирование конфликта. Apple требует денежной компенсации и судебного запрета, препятствующего обеим сторонам в дальнейшем разглашении конфиденциальной информации.

Очередное заседание суда по этому делу назначено на 10 июня 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple запустила единую платформу Apple Business для управления бизнесом
Первый iPhone Fold выведет Apple в тройку крупнейших производителей складных смартфонов
Apple готовит четыре варианта дизайна умных очков с оправой из ацетата
Apple полностью распродала Mac mini и Mac Studio в некоторых конфигурациях
Подразделение Microsoft в России признано банкротом
Российские сайты и сервисы стали ухудшать работу для пользователей VPN
Теги: apple, иск, блогер, утечка, разглашение, конфиденциальность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.