Новый раунд финансирования оценивает Anthropic в $800 млрд — до OpenAI рукой подать

Ещё недавно считалось, что по величине капитализации OpenAI существенно обходит конкурирующую Anthropic, поскольку речь шла о суммах около $852 млрд и $380 млрд соответственно. Новый раунд финансирования второго из стартапов позволит ему поднять планку до $800 млрд и сократить разрыв.

Как отмечали вчера осведомлённые источники, на данном этапе инвесторы проявляют больше интереса к вложению средств в капитал Anthropic, даже с учётом конфликта этой компании с Пентагоном. В конце февраля капитализация стартапа достигала $380 млрд с учётом раунда финансирования, по итогам которого удалось привлечь $30 млрд. Накануне издание Business Insider сообщило о новом раунде финансирования, который может поднять капитализацию Anthropic до $800 млрд. Впрочем, пока лишь ведутся переговоры, и утверждать, что раунд точно состоится на указанных условиях, преждевременно.

Чем выше ставки в финансовой сфере, тем более требовательными могут быть инвесторы, поэтому не факт, что указанная сумма может быть привлечена. Ожидается, что на IPO компания выйдет в октябре этого года. На данном этапе инвесторов во многом воодушевляют темпы роста выручки Anthropic. Если экстраполировать месячную сумму до годового объёма, то получится около $30 млрд. Правда, конкурирующая OpenAI выражает сомнения в корректности методики расчёта этой выручки, настаивая на снижении суммы хотя бы на $8 млрд.