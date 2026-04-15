3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Новый раунд финансирования оценивает Ant...
Новый раунд финансирования оценивает Anthropic в $800 млрд — до OpenAI рукой подать

Ещё недавно считалось, что по величине капитализации OpenAI существенно обходит конкурирующую Anthropic, поскольку речь шла о суммах около $852 млрд и $380 млрд соответственно. Новый раунд финансирования второго из стартапов позволит ему поднять планку до $800 млрд и сократить разрыв.

Как отмечали вчера осведомлённые источники, на данном этапе инвесторы проявляют больше интереса к вложению средств в капитал Anthropic, даже с учётом конфликта этой компании с Пентагоном. В конце февраля капитализация стартапа достигала $380 млрд с учётом раунда финансирования, по итогам которого удалось привлечь $30 млрд. Накануне издание Business Insider сообщило о новом раунде финансирования, который может поднять капитализацию Anthropic до $800 млрд. Впрочем, пока лишь ведутся переговоры, и утверждать, что раунд точно состоится на указанных условиях, преждевременно.

Чем выше ставки в финансовой сфере, тем более требовательными могут быть инвесторы, поэтому не факт, что указанная сумма может быть привлечена. Ожидается, что на IPO компания выйдет в октябре этого года. На данном этапе инвесторов во многом воодушевляют темпы роста выручки Anthropic. Если экстраполировать месячную сумму до годового объёма, то получится около $30 млрд. Правда, конкурирующая OpenAI выражает сомнения в корректности методики расчёта этой выручки, настаивая на снижении суммы хотя бы на $8 млрд.

Материалы по теме
Anthropic готовится выпустить модель Claude Opus 4.7 и ИИ-генератор дизайнерских проектов
OpenAI представила GPT-5.4-Cyber — передовую ИИ-модель для защиты от киберугроз
Американские ведомства стали игнорировать запрет на сотрудничество с Anthropic — модель Mythos оказалась слишком хороша
Инвесторы усомнились, что OpenAI действительно стоит $852 млрд — компания пытается исправить впечатление
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX
Anthropic ускорила рост в США и заметно сократила отставание от OpenAI на корпоративном рынке ИИ-сервисов
Теги: openai, anthropic, инвестиции, финансы, ии
openai, anthropic, инвестиции, финансы, ии
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.