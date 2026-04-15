Samsung тоже увеличила объёмы продаж смартфонов на падающем рынке, по версии IDC

Некоторые аналитические компании уже отметили, что в первом квартале объёмы реализации смартфонов падали, но это не помешало Apple нарастить продажи — на 5 % по версии Counterpoint Research. Представители Omdia указывали на заметный прогресс Samsung в этой сфере, и теперь их поддерживают коллеги из IDC, сообщающие о росте объёмов поставок смартфонов южнокорейской марки на 3,6 %.

Данный источник также считает Samsung Electronics действующим лидером рынка, которые нарастил за год свою долю с 20,1 до 21,7 %, но Apple на втором месте уступает не так сильно, занимая 21,1 % против 19,6 % годом ранее. Если Samsung в годовом сравнении увеличила объёмы поставок смартфонов на 3,6 % до 62,8 млн штук, то Apple увеличила их на 3,3 % до 61,1 млн штук.

В общем, по данным IDC, объёмы поставок смартфонов всех марок на мировой рынок сократились в первом квартале в годовом сравнении на 4,1 % до 289,7 млн штук. Впервые, по версии этого источника, была прервана тенденция к росту, наблюдавшаяся с середины 2023 года. В дальнейшем в этом году снижение поставок смартфонов будет более выраженным из-за дефицита памяти и роста цен, по мнению представителей IDC. Уже сейчас, по их словам, на рынках некоторых стран цены на смартфоны выросли на 40–50 %, заметно повлияв на спрос. Производители вынуждены экономить не только на компонентах, ухудшая аппаратные характеристики смартфонов, но и на маркетинговых расходах. Впрочем, в случае с характеристиками такие меры могут дополнительно снижать спрос на устройства. Добавляет проблем с логистикой и ситуация на Ближнем Востоке, который остаётся важным с точки зрения доставки продукции из Азии регионом.

В первом квартале Samsung удалось добиться лидерства на рынке смартфонов благодаря успеху флагманской модели Galaxy S26 Ultra, по словам представителей IDC. Отчасти её поздний анонс был компенсирован ускоренным выводом на рынок новых моделей среднего ценового диапазона в семействе Galaxy A. Компания Apple в первом квартале пожинала плоды успеха представленного осенью семейства iPhone 17. В том же Китае объёмы поставок iPhone выросли на 30 %. Впрочем, даже Apple вынуждена экономить на маркетинге, как признают в IDC.

Xiaomi хоть и сохранила за собой третье место, была вынуждена столкнуться со снижением объёмов поставок смартфонов на 19,1 %, чего не наблюдал никто из представителей первой пятёрки производителей. Компанию подвела высокая зависимость от моделей начального ценового уровня, которые первыми приняли на себя удар дефицита памяти. Oppo на четвёртом месте сократила объёмы поставок на 9,9 %, а Vivo на пятом месте просела по ним на 6,8 %. Если первой помогает компенсировать падение глобальных продаж преимущественно внутренний рынок КНР, то позиции Vivo к тому же сильны в Индии.

За пределами первой пятёрки рост поставок смартфонов на 24 % показала марка Honor, которая сосредоточилась на международных рынках. Lenovo (Motorola) и Huawei также нарастили объёмы продаж смартфонов в первом квартале. Правда, в совокупности контролирующие 27,6 % рынка представители компаний за пределами первой пятёрки продемонстрировали в целом снижение объёмов поставок продукции на 4,2 %. В дальнейшем тяжелее всего придётся сегменту рынка смартфонов стоимостью менее $200, как поясняют представители IDC. С другой стороны, движение в сторону премиальных моделей сохранится и во второй половине следующего года, даже если цены на память стабилизируются.