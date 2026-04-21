Starfield впервые за три года возглавила недельный чарт продаж в США — всё благодаря релизу на PS5

Долгожданный релиз космической ролевой игры Starfield на PS5, похоже, не пользуется большим спросом, но однозначно помог проекту Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios на американском рынке.

Как подметил аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) у себя в Bluesky, на неделе с 4 по 11 апреля Starfield возглавила американский рейтинг продаж видеоигр (в денежном эквиваленте).

По словам Пискателлы, достижение покорилось Starfield впервые со времён релиза на PC и Xbox почти три года назад и, что примечательно, на неделе выхода версии игры для новой целевой платформы — PS5.

В разговоре с Kotaku аналитик уточнил, что с 4 по 11 апреля 95 % реализованных на американском рынке копий Starfield (за вычетом продаж дополнительного контента) пришлись именно на версию для PS5.

Упомянутая неделя стала четвёртой по результативности для Starfield на американском рынке. Лучше нынешнего игра продавалась только в первые три недели после официального релиза.

Стоит отметить, что Starfield на PS5 вышла в плохом техническом состоянии — некоторые даже нарекли порт неиграбельным. Bethesda пообещала всё исправить и уже приступила к выпуску заплаток.

Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а до PS5 добралась 7 апреля 2026-го. По данным Alinea Analytics, продажи игры на новой консоли за первую неделю составили 140 тыс. копий.