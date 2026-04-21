Сегодня 21 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Starfield впервые за три года возглавила недельный чарт продаж в США — всё благодаря релизу на PS5

Долгожданный релиз космической ролевой игры Starfield на PS5, похоже, не пользуется большим спросом, но однозначно помог проекту Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios на американском рынке.

Источник изображения: X (CarlyGBN7)

Как подметил аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) у себя в Bluesky, на неделе с 4 по 11 апреля Starfield возглавила американский рейтинг продаж видеоигр (в денежном эквиваленте).

По словам Пискателлы, достижение покорилось Starfield впервые со времён релиза на PC и Xbox почти три года назад и, что примечательно, на неделе выхода версии игры для новой целевой платформы — PS5.

Starfield вышла на PS5 вместе с аддоном Terran Armada и обновлением Free Lanes (источник изображения: Bethesda Softworks)

В разговоре с Kotaku аналитик уточнил, что с 4 по 11 апреля 95 % реализованных на американском рынке копий Starfield (за вычетом продаж дополнительного контента) пришлись именно на версию для PS5.

Упомянутая неделя стала четвёртой по результативности для Starfield на американском рынке. Лучше нынешнего игра продавалась только в первые три недели после официального релиза.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Стоит отметить, что Starfield на PS5 вышла в плохом техническом состоянии — некоторые даже нарекли порт неиграбельным. Bethesda пообещала всё исправить и уже приступила к выпуску заплаток.

Starfield вышла в сентябре 2023 года на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в Game Pass, а до PS5 добралась 7 апреля 2026-го. По данным Alinea Analytics, продажи игры на новой консоли за первую неделю составили 140 тыс. копий.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
