«Есть и хорошая новость»: Ubisoft отреагировала на новую утечку Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Разработчики нечасто комментируют утечки собственных игр, но окружённый слухами ремейк пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag от Ubisoft — случай особенный.

О том, что Assassin’s Creed IV: Black Flag получит ремейк, источники Kotaku сообщали ещё летом 2023 года. С тех пор проект фигурировал в многочисленных утечках, в том числе в преддверии официальной презентации.

Вслед за кадрами из анонсирующего трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется ремейк) в открытый доступ попали скриншоты из игры и заставочного ролика, и Ubisoft отреагировала.

Утёкшими снимками поделился Two-Tec9 в соцсети X — по его мнению, на геймплейном скриншоте Assassin's Creed Black Flag Resynced выглядит очень сыро. Пользователя поспешил успокоить официальный микроблог серии.

«Привет! Это кадры из старой внутренней версии игры. Досадно, что они попали в открытый доступ, но есть и хорошая новость: до официальной презентации остаётся всего один день», — заверил микроблог Assassin's Creed.

Ранее сообщалось, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced будет «чисто сюжетным приключением»: никаких дополнений и мультиплеера, переработанные современные эпизоды, дизайн миссий и боевая система.

Официальная презентация Assassin’s Creed Black Flag Resynced пройдёт сегодня, 23 апреля (начало в 19:00 по Москве). По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), игра выйдет 9 июля.

Теги: assassin's creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
