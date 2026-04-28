Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Resident Evil Requiem продаётся так хоро...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Resident Evil Requiem продаётся так хорошо, что Capcom пришлось повысить прогноз по выручке за год

Рекордные для франшизы темпы продаж нашумевшего экшен-хоррора Resident Evil Requiem уже позитивно отразились на финансовых прогнозах японского издателя и разработчика Capcom.

Источник изображения: X (AlagoaJon)

Напомним, продажи Resident Evil Requiem за два месяца с релиза составили 7 млн копий. Предыдущему рекордсмену франшизы в лице ремейка Resident Evil 4 для достижения этой вершины потребовалось чуть больше года.

Как подметили в издании IGN, на фоне успехов Resident Evil Requiem в Capcom теперь рассчитывают превзойти опубликованные ранее годовые прогнозы по чистой выручке, операционной, обычной и чистой прибыли.

Источник изображения: Capcom

В частности, за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026-го Capcom отныне прогнозирует:

  • 195,3 млрд иен чистой выручки (против 190 млрд иен ранее);
  • 75,2 млрд иен операционной прибыли (73 млрд иен);
  • 74,1 млрд иен обычной прибыли (70 млрд иен);
  • 54,5 млрд иен чистой прибыли (51 млрд иен).

Помимо результатов Resident Evil Requiem, на повышение годовых прогнозов прибыли повлиял неожиданный рост продаж игр из каталога Capcom и успехи подразделения аркадных автоматов.

Источник изображения: Capcom

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила высокие оценки критиков (89−93 % на Metacritic) и «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %).

Мартовское обновление добавило фоторежим и улучшило мимику персонажей, а майское принесёт с собой некую мини-игру (возможно, аркадный режим «Наёмники»). Capcom также готовит сюжетное дополнение.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: resident evil requiem, capcom, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
