Resident Evil Requiem продаётся так хорошо, что Capcom пришлось повысить прогноз по выручке за год

Рекордные для франшизы темпы продаж нашумевшего экшен-хоррора Resident Evil Requiem уже позитивно отразились на финансовых прогнозах японского издателя и разработчика Capcom.

Напомним, продажи Resident Evil Requiem за два месяца с релиза составили 7 млн копий. Предыдущему рекордсмену франшизы в лице ремейка Resident Evil 4 для достижения этой вершины потребовалось чуть больше года.

Как подметили в издании IGN, на фоне успехов Resident Evil Requiem в Capcom теперь рассчитывают превзойти опубликованные ранее годовые прогнозы по чистой выручке, операционной, обычной и чистой прибыли.

В частности, за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026-го Capcom отныне прогнозирует:

195,3 млрд иен чистой выручки (против 190 млрд иен ранее);

75,2 млрд иен операционной прибыли (73 млрд иен);

74,1 млрд иен обычной прибыли (70 млрд иен);

54,5 млрд иен чистой прибыли (51 млрд иен).

Помимо результатов Resident Evil Requiem, на повышение годовых прогнозов прибыли повлиял неожиданный рост продаж игр из каталога Capcom и успехи подразделения аркадных автоматов.

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила высокие оценки критиков (89−93 % на Metacritic) и «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %).

Мартовское обновление добавило фоторежим и улучшило мимику персонажей, а майское принесёт с собой некую мини-игру (возможно, аркадный режим «Наёмники»). Capcom также готовит сюжетное дополнение.