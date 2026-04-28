Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже

Больше двух лет генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) боролся за право получить пакет акций компании на сумму $56 млрд, который положен ему в качестве вознаграждения за труд по итогам 2018 года. Декабрьским решением Верховного суда США законность данной выплаты была подтверждена, и недавно Tesla одобрила передачу Илону Маску полагающихся ему 303 960 630 акций.

Об этом стало известно из уведомления Tesla в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), на которое ссылается ресурс Electrek. По текущему курсу около $376 за акцию, данный компенсационный пакет обладает рыночной стоимостью $114 млрд. Другими словами, он в два раза превосходит ту сумму, которая причиталась Маску в первоначальном варианте. В 2018 году советом директоров Tesla были определены 12 целевых показателей в деятельности компании, достижение которых позволит Илону Маску претендовать на приобретение 304 млн акций компании по цене $23,34 за штуку. Последняя из поставленных целей была достигнута в декабре 2021 года, после чего у Маска и появились основания для получение указанного компенсационного пакета в форме акций компании, которые он мог купить по цене намного ниже рыночной.

Впрочем, чтобы получить весь указанный пакет акций, Илон Маск должен не только вернуть «страховочную» выплату в сумме $29 млрд, которая была назначена ему в прошлом году на случай проигрыша дела в Верховном суде США, но и выполнить ряд новых условий. Маск должен оставаться генеральным директором Tesla или руководителем, отвечающим за разработку продуктов, как минимум до конца 2028 года, а после получения этого пакета акций он не имеет права продавать их на протяжении пяти последующих лет. Затраты, которые Tesla понесёт в связи с реализацией этого права Илона Маска в текущем периоде, достигли $9,97 млрд. Это не все будущие выгоды, которыми может воспользоваться Илон Маск. В ноябре прошлого года совет директоров Tesla одобрил выделение ему ещё 424 млн акций в случае выполнения очередных 12 целевых условий. Фактически, в идеале это позволит Маску получить за ближайшие несколько лет ещё около $1 трлн.