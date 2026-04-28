Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Режиссёр Resident Evil 2 спустя почти 30 лет раскрыл секрет происхождения имени Леона Кеннеди

Фанаты Resident Evil годами подозревали, что имя одной из главных звёзд франшизы — Леона Кеннеди — связано с культовым французским боевиком «Леон» режиссёра Люка Бессона (Luc Besson), но теперь наконец получили официальное подтверждение.

Источник изображения: Steam (КubominatoЯ)

Догадки поклонников у себя в микроблоге прокомментировал Хидеки Камия (Hideki Kamiya) — создатель Okami и Bayonetta, а также режиссёр классической Resident Evil 2 от 1998 года, на которую пришёлся дебют Леона в серии.

Камия признался, что удивлён вниманием фанатов к вопросу. За именем Леона в Resident Evil нет скрытого смысла — любимца поклонников действительно назвали в честь наёмного убийцы Леона из «Леона».

Леона в фильме сыграл актёр Жан Рено (источник изображения: Gaumont International)

По словам Камии, остановиться на Леоне ему помог глава разработки оригинальной Resident Evil Синдзи Миками (Shinji Mikami), с которым тогда ещё молодой режиссёр Resident Evil 2 решил проконсультироваться насчёт имени протагониста игры.

«После того, как несколько моих идей были отвергнуты, я спросил: "Может, возьмём из фильма, который я на днях посмотрел?" И предложил Леона. [Миками] на это сказал: "Это может сработать, не так ли?"» — вспомнил Камия.

Источник изображения: X (fatiimaabdou)

Что касается происхождения наименования пистолета «Матильда» (ещё один центральный персонаж «Леона») из Resident Evil 4, то, по словам Камии, это дело рук другого сотрудника Capcom, имени которого разработчик не помнит.

После ухода из Capcom Камия в развитии Resident Evil больше не участвует, но возглавляет производство продолжения Okami. Новую Resident Evil Requiem разработчик счёл чересчур страшной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Resident Evil Requiem продаётся так хорошо, что Capcom пришлось повысить прогноз по выручке за год
Режиссёр Resident Evil Requiem засветил продажи игры на фотографии с корпоратива Capcom
Российский датамайнер нашёл в Resident Evil Requiem следы горячо ожидаемого режима
Российский ответ «Готике» становится лучше: Of Ash and Steel получила «самый масштабный и богатый на изменения» патч
Сюжетное дополнение Diablo IV: Lord of Hatred стартовало в Steam со «смешанными» отзывами
Игры на PS4 и PS5 перестанут запускаться без интернета — Sony повторяет ошибку, за которую 13 лет назад высмеивала Microsoft
Теги: resident evil, capcom, экшен, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.