Режиссёр Resident Evil 2 спустя почти 30 лет раскрыл секрет происхождения имени Леона Кеннеди

Фанаты Resident Evil годами подозревали, что имя одной из главных звёзд франшизы — Леона Кеннеди — связано с культовым французским боевиком «Леон» режиссёра Люка Бессона (Luc Besson), но теперь наконец получили официальное подтверждение.

Догадки поклонников у себя в микроблоге прокомментировал Хидеки Камия (Hideki Kamiya) — создатель Okami и Bayonetta, а также режиссёр классической Resident Evil 2 от 1998 года, на которую пришёлся дебют Леона в серии.

Камия признался, что удивлён вниманием фанатов к вопросу. За именем Леона в Resident Evil нет скрытого смысла — любимца поклонников действительно назвали в честь наёмного убийцы Леона из «Леона».

По словам Камии, остановиться на Леоне ему помог глава разработки оригинальной Resident Evil Синдзи Миками (Shinji Mikami), с которым тогда ещё молодой режиссёр Resident Evil 2 решил проконсультироваться насчёт имени протагониста игры.

«После того, как несколько моих идей были отвергнуты, я спросил: "Может, возьмём из фильма, который я на днях посмотрел?" И предложил Леона. [Миками] на это сказал: "Это может сработать, не так ли?"» — вспомнил Камия.

Что касается происхождения наименования пистолета «Матильда» (ещё один центральный персонаж «Леона») из Resident Evil 4, то, по словам Камии, это дело рук другого сотрудника Capcom, имени которого разработчик не помнит.

После ухода из Capcom Камия в развитии Resident Evil больше не участвует, но возглавляет производство продолжения Okami. Новую Resident Evil Requiem разработчик счёл чересчур страшной.