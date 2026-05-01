Серия iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone, заявила Apple

Семейство iPhone 17 стало самой популярной линейкой смартфонов за всю историю Apple, заявил финансовый директор компании Кеван Парех (Kevan Parekh). Продажи iPhone обеспечили рекордные результаты Apple за II квартал 2026 финансового года, однако спрос превысил возможности цепочки поставок компании из-за нехватки процессоров A19 компании TSMC и растущего дефицита чипов памяти.

«Семейство iPhone 17 стало самой популярной линейкой в нашей истории <...> мы полагаем, что по итогам квартала увеличили долю рынка», — заявил Парех. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) подтвердил агентству Reuters высокий спрос на iPhone: «Спрос зашкаливал. Просто в цепочке поставок сейчас чуть меньше гибкости для получения дополнительных комплектующих». Оба топ-менеджера связали квартальные результаты Apple компании с продажами смартфонов.

Продажи iPhone сдерживал недостаток процессоров A19 и A19 Pro, которые Apple закупает у TSMC: тайваньский контрактный производитель чипов одновременно выпускает чипы для ИИ-вычислений, что ограничивает доступные мощности. Парех отметил, что между I и II кварталами 2026 финансового года память оказывала «всё большее влияние» на финансовые показатели компании. Проблемы с поставками процессоров и трудности с закупкой оперативной памяти могут сказаться на линейке iPhone 18, которую Apple, как ожидается, представит в сентябре. В линейку войдёт первый складной iPhone компании.