Сегодня 01 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Серия iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone, заявила Apple

Семейство iPhone 17 стало самой популярной линейкой смартфонов за всю историю Apple, заявил финансовый директор компании Кеван Парех (Kevan Parekh). Продажи iPhone обеспечили рекордные результаты Apple за II квартал 2026 финансового года, однако спрос превысил возможности цепочки поставок компании из-за нехватки процессоров A19 компании TSMC и растущего дефицита чипов памяти.

«Семейство iPhone 17 стало самой популярной линейкой в нашей истории <...> мы полагаем, что по итогам квартала увеличили долю рынка», — заявил Парех. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) подтвердил агентству Reuters высокий спрос на iPhone: «Спрос зашкаливал. Просто в цепочке поставок сейчас чуть меньше гибкости для получения дополнительных комплектующих». Оба топ-менеджера связали квартальные результаты Apple компании с продажами смартфонов.

Продажи iPhone сдерживал недостаток процессоров A19 и A19 Pro, которые Apple закупает у TSMC: тайваньский контрактный производитель чипов одновременно выпускает чипы для ИИ-вычислений, что ограничивает доступные мощности. Парех отметил, что между I и II кварталами 2026 финансового года память оказывала «всё большее влияние» на финансовые показатели компании. Проблемы с поставками процессоров и трудности с закупкой оперативной памяти могут сказаться на линейке iPhone 18, которую Apple, как ожидается, представит в сентябре. В линейку войдёт первый складной iPhone компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года
Apple готовится к резкому росту расходов на память во втором квартале и далее
Спрос на iPhone 17 и MacBook Neo разогнал квартальную выручку Apple до рекордных $111 млрд
Слухи: Apple заморозила разработку новой Vision Pro из-за слабого интереса к актуальной версии
Apple разработала ИИ, который рассматривает несколько вариантов ответа параллельно и выдаёт лучший
Продажи ускорителей Huawei в Китае в этом году взлетят на 60 % минимум и выведут компанию в лидеры рынка
apple, iphone 17, смартфоны, продажи, продажи смартфонов
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 3 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 3 ч.
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 7 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 2 ч.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 3 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 5 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.