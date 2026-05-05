Председатель совета директоров Samsung призвал членов профсоюза не доводить до забастовки

Если требования членов профсоюза сотрудников Samsung Electronics в части повышения премиальных выплат не будут удовлетворены работодателем, то в этом месяце они грозятся начать 18-дневную забастовку. Руководство компании этим явно обеспокоено, а потому недавно обратилось к членам профсоюза с просьбой не доводить до такого исхода переговоров.

Среди доводов, которые использовал председатель совета директоров Син Че Юн (Shin Je-yoon), как сообщает Reuters, упоминались возможные негативные последствия забастовки сотрудников Samsung для всей южнокорейской экономики и ущерб репутации компании в глазах инвесторов. Он также выразил обеспокоенность возможным оттоком клиентов и утратой компанией лидирующих позиций на рынке из-за снижения конкурентоспособности Samsung в результате перебоев с производством памяти после забастовки персонала южнокорейских предприятий.

Председатель совета директоров Samsung в своих рассуждениях дошёл и до снижения налоговых поступлений со стороны компании в национальный бюджет и сопутствующего риска ослабления южнокорейской национальной валюты. Отток капитала при этом навредит и самой Samsung Electronics, как он дал понять сотрудникам компании. «Настало время решить проблему путём искреннего диалога», — заявил Син Че Юн. Профсоюз, который настаивает на более справедливом распределении прибыли Samsung, наметил 18-дневную забастовку на 21 мая.