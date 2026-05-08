«Леон должен умереть навсегда»: Capcom выпустила для Resident Evil Requiem обновление с новым режимом, и фанаты «Наёмников» не рады

Японский издатель и разработчик Capcom выпустил обещанную мини-игру для нашумевшего экшен-хоррора Resident Evil Requiem, однако, вопреки ожиданиям, возвращение «Наёмников» (The Mercenaries) так и не состоялось.

Майское обновление добавляет в Resident Evil Requiem режим с элементами роглайка — Leon Must Die Forever («Леон должен умереть навсегда»). Премьера сопровождалась насыщенным 35-секундным трейлером (прикреплён ниже).

Пользователям Leon Must Die Forever в роли неутомимого агента Леона Кеннеди из основной игры предстоит пробиваться через толпы врагов по знакомым локациям, чтобы добраться до финального босса.

По мере устранения неприятелей Леон будет зарабатывать апгрейды способностей, которые вместе с последовательностью локаций варьируются от прохождения к прохождению. Capcom уверяет, что это придаёт режиму реиграбельность.

Также обещают безостановочный экшен, усиленные версии врагов, пять уровней сложности и гонку со временем. Leon Must Die Forever открывается после завершения основного сюжета в Resident Evil Requiem.

Помимо Leon Must Die Forever, майский патч Resident Evil Requiem включает ряд улучшений и исправлений, а также поддержку функций контроллера DualSense на ПК (адаптивные триггеры, тактильная отдача, гироскоп).

Resident Evil Requiem вышла 27 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра продалась в количестве 7 млн копий и готовится получить сюжетное дополнение.