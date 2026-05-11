«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение

Мрачные ролевые роглайки Darkest Dungeon и Darkest Dungeon II запомнились многим благодаря озвучке рассказчика в исполнении Уэйна Джуна (Wayne June), однако в январе 2025 года артист скончался. Заменять его с помощью ИИ разработчики из канадской Red Hook Studios точно не будут.

Сооснователь и творческий руководитель Red Hook Studios Крис Бурасса (Chris Bourassa) в комментарии к смежной теме на форуме Reddit прояснил позицию студии в отношении потенциальной генерации голоса Джуна для будущих игр серии Darkest Dungeon с помощью генеративного ИИ.

По словам Бурассы, Джун был категорически против того, чтобы его голос использовался для тренировки нейросетей, однако незадолго до смерти дал Red Hook разрешение на это: «Мы никогда его не просили. Думаю, он пытался поставить интересы игры/команды/фанатов выше своих. Показать путь дальше».

«Я отказался. <...> Я бы никогда и ни за что не обесценил его невероятную и неподвластную времени актёрскую игру, позволив машине подражать ему. Его голос и манера речи были человеческими. Я буду вечно благодарен за то, что получил возможность писать для него», — признался Бурасса.

Пользователи в комментариях похвалили Red Hook за уважение к наследию Джуна. Для сравнения: CD Projekt Red с разрешения семьи воссоздала голос умершей звезды польского дубляжа Милогоста Речека (Milogost Reczek) для озвучки Виктора Вектора в дополнении Phantom Liberty к Cyberpunk 2077.