Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI вооружила европейские компании ИИ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI вооружила европейские компании ИИ-моделью GPT-5.5-Cyber для защиты от хакеров

OpenAI открыла европейским компаниям доступ к своим последним ИИ-моделям, включая специализированную GPT-5.5-Cyber, для поиска уязвимостей в корпоративных системах. Среди участников программы — немецкие Deutsche Telekom и Scalable Capital, испанские BBVA и Telefonica, британская Sophos.

Источник изображения: Levart_Photographer / unsplash.com

Источник изображения: Levart_Photographer / unsplash.com

Программа Trusted Access for Cyber предоставляет верифицированным компаниям из ключевых отраслей — финансов, телекоммуникаций, энергетики и государственных услуг — доступ к моделям OpenAI с ограничениями, допускающими использование только в целях киберзащиты. Управляющий директор OpenAI по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Эммануэль Марий (Emmanuel Marill) заявил, что по мере роста возможностей ИИ важно соблюдать баланс между доступностью, полезностью и безопасностью. По его словам, необходимо блокировать опасную деятельность и одновременно обеспечивать проверенных специалистов по киберзащите инструментами, действительно полезными для защиты систем, обнаружения уязвимостей и быстрого реагирования на киберугрозы.

Запуск ИИ-модели Mythos конкурентом OpenAI — компанией Anthropic — в прошлом месяце существенно повысил риски для банков и других компаний. Способность новых передовых ИИ-моделей программировать на высоком уровне дала беспрецедентные возможности для поиска уязвимостей и разработки способов их эксплуатации, что вызвало опасения относительно использования таких моделей для дестабилизации финансовых и иных организаций.

OpenAI предложила Европейской комиссии открытый доступ к функциям кибербезопасности, сообщил Брюссель в понедельник, добавив, что Anthropic пока не проявила такой же готовности. Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн (George Osborne), возглавляющий инициативу OpenAI for Countries, в понедельник направил в Еврокомиссию письмо, в котором указал, что демократизация доступа к инструментам киберзащиты способна укрепить коллективную безопасность и отвечает европейским приоритетам.

OpenAI также объявила о создании новой компании с начальными инвестициями свыше $4 млрд для помощи организациям в разработке и внедрении ИИ-систем и о приобретении консалтинговой фирмы Tomoro для её ускоренного масштабирования.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новое бизнес-подразделение OpenAI поможет клиентам во внедрении ИИ
OpenAI распустила две команды по безопасности ИИ ради прибыли, заявила бывшая сотрудница стартапа
«Станете самыми ненавистными людьми в Америке»: Маск угрожал руководству OpenAI перед началом судебных разбирательств
OpenAI превратила Codex из инструмента для программистов в универсального рабочего ИИ-агента
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию
Теги: ии, кибербезопасность, европа, openai, chatgpt
ии, кибербезопасность, европа, openai, chatgpt
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России 7 мин.
OpenAI вооружила европейские компании ИИ-моделью GPT-5.5-Cyber для защиты от хакеров 56 мин.
Анонсирован необычный кооперативный роглайт Kingfish, в котором смешались экшен и градостроительная стратегия 2 ч.
Бывший босс Tekken ушёл из Bandai Namco для создания «по-настоящему великих» игр в новой студии 3 ч.
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию 4 ч.
Утечка раскрыла дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition 4 ч.
Обновление Dell SupportAssist вызвало массовые «синие экраны смерти» и бесконечные перезагрузки ноутбуков 5 ч.
TikTok бросила вызов Booking: теперь можно бронировать путешествия и отели прямо из видео 5 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6, Directive 8020 и Subnautica 2 5 ч.
Слухи: Subnautica 2 «утекла» в руки пиратов за два дня до старта раннего доступа 5 ч.
«Флешка Судного дня»: Machdyne показала накопитель на FeRAM, который не боится радиации и хранит данные 200 лет 49 мин.
США готовят запрет китайских сотовых модулей — это больно ударит по смарт-устройствам 2 ч.
Google вот-вот представит Googlebook — замену хромбукам с глубокой интеграцией ИИ Gemini 4 ч.
FSP показала 2000-ваттный блок питания — хватит даже для систем с несколькими GPU и CPU 5 ч.
Машины научили «жаловаться» на ямы на дорогах — ИИ передаёт данные дорожным службам 5 ч.
Дата-центры всё чаще строят вне городов — там меньше протестов и бюрократии 6 ч.
Алжир и Оман договорились совместно строить дата-центры 6 ч.
Майкл Бьюрри предрёк обвал технологических акций — ситуация сильно напоминает пузырь доткомов 7 ч.
«Уши в стенах»: оптоволоконные кабели приспособили для подслушивания разговоров поблизости 8 ч.
До 64 Тбайт RAM: HPE представила модульный суперсервер Compute Scale-up Server 3250 8 ч.