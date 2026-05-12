OpenAI вооружила европейские компании ИИ-моделью GPT-5.5-Cyber для защиты от хакеров

OpenAI открыла европейским компаниям доступ к своим последним ИИ-моделям, включая специализированную GPT-5.5-Cyber, для поиска уязвимостей в корпоративных системах. Среди участников программы — немецкие Deutsche Telekom и Scalable Capital, испанские BBVA и Telefonica, британская Sophos.

Программа Trusted Access for Cyber предоставляет верифицированным компаниям из ключевых отраслей — финансов, телекоммуникаций, энергетики и государственных услуг — доступ к моделям OpenAI с ограничениями, допускающими использование только в целях киберзащиты. Управляющий директор OpenAI по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Эммануэль Марий (Emmanuel Marill) заявил, что по мере роста возможностей ИИ важно соблюдать баланс между доступностью, полезностью и безопасностью. По его словам, необходимо блокировать опасную деятельность и одновременно обеспечивать проверенных специалистов по киберзащите инструментами, действительно полезными для защиты систем, обнаружения уязвимостей и быстрого реагирования на киберугрозы.

Запуск ИИ-модели Mythos конкурентом OpenAI — компанией Anthropic — в прошлом месяце существенно повысил риски для банков и других компаний. Способность новых передовых ИИ-моделей программировать на высоком уровне дала беспрецедентные возможности для поиска уязвимостей и разработки способов их эксплуатации, что вызвало опасения относительно использования таких моделей для дестабилизации финансовых и иных организаций.

OpenAI предложила Европейской комиссии открытый доступ к функциям кибербезопасности, сообщил Брюссель в понедельник, добавив, что Anthropic пока не проявила такой же готовности. Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн (George Osborne), возглавляющий инициативу OpenAI for Countries, в понедельник направил в Еврокомиссию письмо, в котором указал, что демократизация доступа к инструментам киберзащиты способна укрепить коллективную безопасность и отвечает европейским приоритетам.

OpenAI также объявила о создании новой компании с начальными инвестициями свыше $4 млрд для помощи организациям в разработке и внедрении ИИ-систем и о приобретении консалтинговой фирмы Tomoro для её ускоренного масштабирования.