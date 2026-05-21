Европейцы обвинили Google, Meta✴ и TikTok в неспособности противостоять мошенникам

Группа защиты прав потребителей ЕС подала жалобы на Google, Meta✴ и TikTok, обвинив компании в неспособности защитить пользователей от финансовых мошеннических схем на своих платформах, размещении незаконной рекламы и вредоносного контента. Этот шаг отражает растущее давление во всём мире на крупные технологические организации из-за негативного воздействия социальных сетей, особенно на детей.

Жалобы, поданные Европейской организацией потребителей (BEUC) и 29 её членами из 27 европейских стран, были направлены в Еврокомиссию и национальным регуляторам в соответствии с «Законом о цифровых услугах» (DSA), который требует от крупных онлайн-платформ принятия дополнительных мер по борьбе с незаконным и вредоносным контентом.

«Meta✴, TikTok и Google не только не принимают превентивных мер по удалению мошеннической рекламы, но и практически ничего не делают, когда их уведомляют о подобных аферах, — считает генеральный директор BEUC Агустин Рейна (Agustin Reyna). — Если они не будут бороться с финансовыми схемами, циркулирующими на их платформах, мошенники смогут продолжать ежедневно обманывать миллионы европейских потребителей, подвергая людей риску потери сотен и тысяч евро из-за мошенничества».

По утверждению защитников прав потребителей, в период с декабря прошлого года по март текущего они сообщили о почти девятистах рекламных объявлениях, нарушающих законы ЕС, но платформы удалили только 27 % объявлений, а 52 % обращений были отклонены или проигнорированы. Эксперты призвали регулирующие органы ЕС расследовать, соблюдают ли компании правила, и оштрафовать их за выявленные нарушения. Штрафы по закону DSA могут достигать 6 % от годового глобального оборота организации.

Google и Meta✴ оспорили жалобы, заверив пользователей, что предпринимают превентивные меры для защиты пользователей. TikTok воздержалась от комментариев.

«Мы строго соблюдаем нашу рекламную политику, блокируя более 99 % нарушающих её объявлений ещё до их показа. Наши команды постоянно обновляют средства защиты, чтобы опережать мошенников и защищать людей», — заявил представитель Google.

Meta✴ также сообщила, что активно работает над блокированием мошенников и аферистов в своих социальных сетях: «Мы инвестируем в передовые технологии искусственного интеллекта, инструменты и партнёрства, чтобы остановить злоумышленников. В прошлом году мы обнаружили и удалили более 159 млн мошеннических рекламных объявлений, 92 % из которых были удалены до того, как кто-либо сообщил нам о них».