Сегодня 25 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung начнёт выпускать в Китае 286-сло...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND

С осени 2022 года власти США запретили поставки в Китай оборудования, позволяющего выпускать местным компаниям память 3D NAND с количеством слоёв более 128 штук. Samsung и SK hynix, которые значительную часть своей памяти выпускают именно в Китае, получили освобождение от этих правил. Первой из них это позволит освоить в Сиане выпуск 286-слойной 3D NAND уже в следующем году.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Разумеется, южнокорейские производители взялись гарантировать властям США, что получаемое ими для своих китайских предприятий оборудование никуда на сторону не попадёт. В конце марта, как сообщает TrendForce со ссылкой на Sisa Journal, компания Samsung начала на своём китайском предприятии в Сиане массовый выпуск 236-слойной памяти 3D NAND. Сейчас на этой площадке сворачивается производство устаревшей 128-слойной памяти, чтобы к следующему году наладить массовый выпуск 286-слойной памяти. Какое-то время она будет здесь производиться бок о бок с 236-слойной памятью. В Сиане Samsung производит около 40 % объёмов 3D NAND, поставляемых ею на мировой рынок.

На родине в Южной Корее Samsung уже готовится начать выпуск памяти более нового поколения, которое поднимет количество слоёв за пределы 400 штук. Соответствующее производство должно стартовать во второй половине текущего года. Конкурирующая SK hynix в ближайшие два года рассчитывает запустить серийное производство 300-слойной памяти с технологией гибридного соединения. Сейчас она производит 321-слойную память по классическому методу. Китайская YMTC в условиях адресных американских санкций уже освоила выпуск 270-слойноу памяти. Более того, Huawei недавно продемонстрировала способ повышения ёмкости твердотельных накопителей без увеличения количества слоёв памяти 3D NAND.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай разгоняет производство памяти: YMTC построит ещё два завода по выпуску NAND
CXMT и YMTC пропали из американского «чёрного списка» по ошибке — документ уже исправляют
Китай импортозаместил 35 % оборудования для производства чипов — с опережением плана
Производители HBM планируют физически отделить память от GPU, чтобы активнее наращивать её объём
Huawei намерена за пять лет догнать 1,4-нм чипы конкурентов с помощью «закона тау» и нового принципа проектирования
Глава Samsung Electronics провёл закрытые переговоры с MediaTek для обсуждения поставок полупроводников
Теги: 3d nand, samsung, sk hynix, производство микросхем, китай
3d nand, samsung, sk hynix, производство микросхем, китай
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную консоль с 7-дюймовым OLED-экраном
Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году 41 мин.
Copilot вернулся в Windows 11 в виде боковой панели, которая потеснит все остальные окна 2 ч.
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи 2 ч.
Gartner: расходы в сфере ИИ в 2026 году вырастут почти в полтора раза — до $2,6 трлн 3 ч.
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam 4 ч.
Несмотря ни на что: в ответ на геймплейные утечки разработчики 007 First Light показали первые 13 минут из игры 4 ч.
Инсайдер раскрыл, когда ждать The Elder Scrolls VI и Fallout 3 Remastered 5 ч.
В России сбоит DeepSeek — РКН отрицает блокировку 20 ч.
Тест показал, как Advanced Shader Delivery ускоряет загрузку игр на Radeon RX 9070 XT на 95 %, а ещё увеличивает минимальный FPS 21 ч.
Более 1200 приложений исчезли из российского App Store за год 23 ч.
Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND 2 ч.
SanDisk: момент, когда SSD станут угрозой для HDD, наступит нескоро 3 ч.
Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов 4 ч.
BYD: машины с её автопилотом в шесть раз реже попадают в серьёзные ДТП, чем с водителями-людьми 4 ч.
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы 4 ч.
Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев 5 ч.
Российские телевизоры захватили 31,5 % отечественного рынка в первом квартале — сильнее всех вырос «Сбер», а упал Dexp 6 ч.
Представлен 48-узловой ИИ-сервер Firefly CSC2-N48SPK3 с архитектурой RISC-V 7 ч.
Аппаратный «ZIP-ускоритель» Huawei сжимает архивные данные в 90 раз 8 ч.
Производители HBM планируют физически отделить память от GPU, чтобы активнее наращивать её объём 9 ч.