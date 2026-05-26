Глава Take-Two объяснил, почему отказывается признавать Red Dead Online упущенной возможностью

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью IGN прокомментировал судьбу Red Dead Online — сетевого режима ковбойского экшена с открытым миром Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, Red Dead Online стартовала как часть RDR 2, а в декабре 2020-го отделилась от основной игры. Летом 2022-го Rockstar объявила, что нового контента для RDO можно больше не ждать — все ресурсы брошены на GTA VI и GTA Online.

Украденные хакерами данные Rockstar раскрыли, что GTA Online уверенно превосходила Red Dead Online и по выручке, и по объёму игроков, так что сворачивание поддержки для фанатов сюрпризом не стало.

Последнее крупное обновление для RDO — «Кровавые деньги» — вышло летом 2021 года

Зельник в разговоре с IGN отказался признавать Red Dead Online упущенной возможностью, сославшись на недавний успех Red Dead Redemption 2 — 85 миллионов проданных копий (третий результат в истории).

«Давайте начистоту. В том, что продажи [RDR 2] превысили 85 млн копий, нет ничего, что могло бы свидетельствовать об упущенной возможности. Red Dead Online была крайне успешной и долговечной», — прояснил Зельник.

Прошлым летом Rockstar удивила сообщество RDO крупным обновлением, но с тех пор фанатов больше не радовала

Руководитель Take-Two также допустил, что не будь в портфолио у компании Grand Theft Auto, «люди бы просто обсуждали, насколько грандиозна наша франшиза Red Dead, которой мы очень гордимся».

Несмотря на колоссальный успех, Red Dead Redemption 2 до сих пор доступна лишь на PC (Steam, EGS, Rockstar Launcher), PS4 и Xbox One. Упорные слухи про обновление для «следующего поколения» до сих пор не подтвердились.

Теги: red dead redemption 2, red dead online, rockstar games, take-two interactive, экшен
