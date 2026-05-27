Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники SpaceX признала: для орбитального ИИ ей ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX признала: для орбитального ИИ ей катастрофически не хватает чипов — и TeraFab может не спасти

В преддверии долгожданного IPO компания SpaceX признала, что для реализации амбициозных планов по созданию орбитальной сети дата-центров для искусственного интеллекта ей потребуется больше чипов, чем она может получить в настоящее время. Амбициозный проект TeraFab может решить проблему нехватки чипов, однако компания не исключает, что он может оказаться неудачным. Также SpaceX признаёт, что её нынешние партнёры — Tesla и Intel — не обязаны поддерживать её в долгосрочной перспективе.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Как и в случае с любыми другими IPO, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует, чтобы SpaceX указывала все факторы риска — как крупные, так и незначительные, включая форс-мажорные обстоятельства, такие как возможные погодные катаклизмы. Поэтому к этим комментариям следует относиться с должной долей скептицизма. Тем не менее они указывают на некоторые препятствия, которые компания может рассматривать как реальные проблемы для своей бизнес-модели.

«Наша способность реализовать масштабный проект по созданию орбитального искусственного интеллекта зависит от наличия достаточного количества чипов для ИИ — значительно большего, чем у нас есть сейчас. Производство и поставки серверов и сетевого оборудования для нашей технической инфраструктуры, особенно графических процессоров и других специализированных компонентов, ограничены небольшим числом квалифицированных поставщиков. У нас нет долгосрочных или иных существенных договорных обязательств с нашими непосредственными поставщиками чипов. Вместо этого мы закупаем все наши графические процессоры по разовым заказам», — говорится в документе по форме S-1 для SEC.

Текущие деловые отношения с поставщиками графических процессоров, такими как AMD и Nvidia, а также с производственными партнёрами TSMC и Samsung Foundry подвергают SpaceX и её подразделение xAI риску столкнуться с «нехваткой производственных мощностей, дефицитом сырья, геополитическими потрясениями и стихийными бедствиями, затрагивающими регионы производства полупроводников».

TSMC, крупнейшая в мире компания по производству полупроводников и крупнейший в мире производитель современных логических микросхем, едва справляется с удовлетворением спроса на процессоры для ИИ. Инсайдеры отрасли предупреждают, что производитель испытывает дефицит поставок на фоне крупных заказов. Например, Nvidia увеличила общий объём закупок у TSMC, включая складские запасы, обязательства по закупкам и предоплаты, до $145 млрд, чтобы обеспечить поставки чипов и других компонентов. Другие компании, как правило, поступают так же.

Чтобы хотя бы частично снизить риски, Tesla, SpaceX и xAI намерены построить TeraFab — специализированное предприятие по производству полупроводников, которое будет выпускать чипы исключительно для этих трёх компаний. На данный момент о TeraFab известно лишь то, что фабрику планируется построить в кампусе SpaceX в Техасе и она будет использовать 14-нм техпроцесс Intel для производства чипов. Илон Маск намерен инвестировать в TeraFab десятки миллиардов долларов, но это не гарантирует успеха проекта, о чём предупреждает форма S-1.

«Несмотря на то, что мы рассчитываем построить фабрику TeraFab, чтобы решить проблему с поставками, проект может оказаться неудачным, и тогда у нас не будет других источников достаточного количества чипов для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить наши потребности в орбитальных вычислительных мощностях для ИИ. Хотя фабрика TeraFab призвана расширить наши внутренние возможности по производству чипов и решить потенциальную проблему с нехваткой микросхем для искусственного интеллекта в SpaceX, особенно в связи с тем, что мы активно развиваем орбитальные вычислительные мощности для ИИ, мы рассчитываем и дальше закупать значительную часть нашего вычислительного оборудования у сторонних поставщиков. Нет никаких гарантий, что мы сможем достичь наших целей в отношении фабрики TeraFab в ожидаемые сроки или вообще сможем их достичь», — говорится в другом заявлении SpaceX.

Интересно, что Intel и Tesla могут выйти из проекта, фактически оставив TeraFab без крупного заказчика и разработчика технологических процессов, что может поставить крест на всем проекте. «Несмотря на то, что у нас есть рамочное соглашение с Tesla, ни Tesla, ни Intel не обязаны оставаться в проекте, и в конечном итоге мы можем не заключить никаких окончательных соглашений», — говорится в форме S-1.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
SpaceX и Tesla вложат $55 млрд в строительство гигантской фабрики по выпуску чипов в Техасе
SpaceX готовит выпуск собственного GPU вместе с Tesla, но признаёт проект рискованным
Мегафабрика Terafab Илона Маска будет выпускать чипы по ангстремному техпроцессу Intel 14A
ИИ-пузырь раздувается: SK hynix вслед за Micron подорожала до $1 триллиона
Работники Samsung поддержали спорную сделку с бонусами до $428 тысяч производителям памяти
Теги: spacex, terafab, tesla, intel, искусственный интеллект, дефицит, чипы, производство микросхем
spacex, terafab, tesla, intel, искусственный интеллект, дефицит, чипы, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Флагманским смартфонам Samsung предрекли резкое подорожание в июне
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Alibaba заявила, что смогла запустить Android 16 на процессорах RISC-V 56 мин.
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России 2 ч.
«Будто снова вернулся домой»: художник покорил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Балморы в реалистичном масштабе 4 ч.
CD Projekt Red анонсировала сюжетное дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3: Wild Hunt и повышение системных требований игры 5 ч.
Трилогия классических стратегий Empire Earth спустя 25 лет вышла в Steam — в том числе российском 5 ч.
ИИ уличили в расизме при найме на работу 6 ч.
Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5 6 ч.
Безумству храбрых: французский инженер троллит IT-гигантов сатирическими ИИ-нарезками с индюком 7 ч.
Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук 7 ч.
Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией 7 ч.
Raspberry Pi 6 выйдет не раньше 2028 года 15 мин.
SpaceX признала: для орбитального ИИ ей катастрофически не хватает чипов — и TeraFab может не спасти 33 мин.
После премиальных Googlebook выйдут Android-ноутбуки подешевле, пообещала Google 41 мин.
Broadcom представила чип-шлюз 50G PON с ИИ и постквантовой криптографией 51 мин.
Bull поставила Финляндии суперкомпьютер Roihu с производительностью до 49 Пфлопс 56 мин.
«Росатом» изготовил и отправил на верфь первый реактор РИТМ для плавучей АЭС 2 ч.
Германия и Испания выступили против отказа от оборудования Huawei по требованию ЕС 2 ч.
Охлаждать процессоры без возни с термопастой поможет термопрокладка на углеродных нанотрубках 3 ч.
Беспилотный автобус в Гётеборге успел совершить только два рейса — и в него врезался трамвай 3 ч.
Logitech представила эргономичный комплект мыши и клавиатуры Signature Comfort Plus 3 ч.