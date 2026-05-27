В преддверии долгожданного IPO компания SpaceX признала, что для реализации амбициозных планов по созданию орбитальной сети дата-центров для искусственного интеллекта ей потребуется больше чипов, чем она может получить в настоящее время. Амбициозный проект TeraFab может решить проблему нехватки чипов, однако компания не исключает, что он может оказаться неудачным. Также SpaceX признаёт, что её нынешние партнёры — Tesla и Intel — не обязаны поддерживать её в долгосрочной перспективе.

Как и в случае с любыми другими IPO, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) требует, чтобы SpaceX указывала все факторы риска — как крупные, так и незначительные, включая форс-мажорные обстоятельства, такие как возможные погодные катаклизмы. Поэтому к этим комментариям следует относиться с должной долей скептицизма. Тем не менее они указывают на некоторые препятствия, которые компания может рассматривать как реальные проблемы для своей бизнес-модели.

«Наша способность реализовать масштабный проект по созданию орбитального искусственного интеллекта зависит от наличия достаточного количества чипов для ИИ — значительно большего, чем у нас есть сейчас. Производство и поставки серверов и сетевого оборудования для нашей технической инфраструктуры, особенно графических процессоров и других специализированных компонентов, ограничены небольшим числом квалифицированных поставщиков. У нас нет долгосрочных или иных существенных договорных обязательств с нашими непосредственными поставщиками чипов. Вместо этого мы закупаем все наши графические процессоры по разовым заказам», — говорится в документе по форме S-1 для SEC.

Текущие деловые отношения с поставщиками графических процессоров, такими как AMD и Nvidia, а также с производственными партнёрами TSMC и Samsung Foundry подвергают SpaceX и её подразделение xAI риску столкнуться с «нехваткой производственных мощностей, дефицитом сырья, геополитическими потрясениями и стихийными бедствиями, затрагивающими регионы производства полупроводников».

TSMC, крупнейшая в мире компания по производству полупроводников и крупнейший в мире производитель современных логических микросхем, едва справляется с удовлетворением спроса на процессоры для ИИ. Инсайдеры отрасли предупреждают, что производитель испытывает дефицит поставок на фоне крупных заказов. Например, Nvidia увеличила общий объём закупок у TSMC, включая складские запасы, обязательства по закупкам и предоплаты, до $145 млрд, чтобы обеспечить поставки чипов и других компонентов. Другие компании, как правило, поступают так же.

Чтобы хотя бы частично снизить риски, Tesla, SpaceX и xAI намерены построить TeraFab — специализированное предприятие по производству полупроводников, которое будет выпускать чипы исключительно для этих трёх компаний. На данный момент о TeraFab известно лишь то, что фабрику планируется построить в кампусе SpaceX в Техасе и она будет использовать 14-нм техпроцесс Intel для производства чипов. Илон Маск намерен инвестировать в TeraFab десятки миллиардов долларов, но это не гарантирует успеха проекта, о чём предупреждает форма S-1.

«Несмотря на то, что мы рассчитываем построить фабрику TeraFab, чтобы решить проблему с поставками, проект может оказаться неудачным, и тогда у нас не будет других источников достаточного количества чипов для искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить наши потребности в орбитальных вычислительных мощностях для ИИ. Хотя фабрика TeraFab призвана расширить наши внутренние возможности по производству чипов и решить потенциальную проблему с нехваткой микросхем для искусственного интеллекта в SpaceX, особенно в связи с тем, что мы активно развиваем орбитальные вычислительные мощности для ИИ, мы рассчитываем и дальше закупать значительную часть нашего вычислительного оборудования у сторонних поставщиков. Нет никаких гарантий, что мы сможем достичь наших целей в отношении фабрики TeraFab в ожидаемые сроки или вообще сможем их достичь», — говорится в другом заявлении SpaceX.

Интересно, что Intel и Tesla могут выйти из проекта, фактически оставив TeraFab без крупного заказчика и разработчика технологических процессов, что может поставить крест на всем проекте. «Несмотря на то, что у нас есть рамочное соглашение с Tesla, ни Tesla, ни Intel не обязаны оставаться в проекте, и в конечном итоге мы можем не заключить никаких окончательных соглашений», — говорится в форме S-1.