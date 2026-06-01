Выбираем электронику к лету вместе с партнёрами 3DNews

До начала лета остались считанные дни. Ресурс 3DNews совместно с партнёрами подготовил небольшую выборку электронных устройств, которые помогут скрасить летний отдых в отпуске и которые сейчас можно приобрести со значительными скидками.

СЖО PCCooler DA360 Pro ARGB

PCCooler DA360 Pro ARGB — яркое и тихое охлаждение до 5000 руб. Летом 2026 года достойным выбором в бюджете до 5000 рублей станет 360-мм СЖО PCCooler DA360 Pro ARGB. Модель предлагает насыщенную ARGB-подсветку и три качественных 120-мм вентилятора с гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость — 2200 об/мин, воздушный поток — 75,8 CFM. Вентиляторы соединены гирляндой, что сильно упрощает подключение. Система уверенно охлаждает процессоры до 300 Вт TDP, имеет тонкий радиатор и отличную совместимость с платформами Intel LGA 1700/1851 и AMD AM5. Отличный баланс тишины, производительности и внешнего вида для летней сборки!

Цена СЖО PCCooler DA360 Pro ARGB — 5390 руб.

Смартфон realme C85

realme серии C85 — смартфоны для тех, кто устал выбирать между защищенным «кирпичом» и обычным смартфоном, который страшно уронить. Здесь установлена кремний-углеродная батарея на 7000 мА•ч, поэтому аппарат честно держит заряд пару дней, но не раздувается в кармане. Корпус усилили: добавили амортизацию внутри и укрепили углы, так что бытовые падения со стола или из рук ему не страшны. Плюс защита IP69 Pro: можно заливать водой и не бояться пыли.

Цена realme C85 —от 14 000 руб., realme C85 Pro — от 15 тыс. руб.

Умный браслет HEALBE GoBe U

Умный браслет HEALBE GoBe U — полезный гаджет для тех, кто заботится о здоровье и хочет лучше понимать свой организм без сложных подсчётов. Устройство автоматически подсчитывает усвоенные калории, учитывая индивидуальные особенности метаболизма с помощью технологии HEALBE FLOW. В GoBe U поддерживается 37 параметров здоровья: уровень стресса, гидратация, физическая активность и качество сна. Браслет помогает выстроить более здоровые привычки, следить за самочувствием и поддерживать баланс каждый день, а все данные удобно отображаются в приложении.

Цена HEALBE GoBe U — 19 000 руб.

Виниловый проигрыватель Alive Audio Symphony

Alive Audio Symphony — идеальный проигрыватель для летних вечеров на даче, террасе или в загородном доме. Корпус из дерева (МДФ), алюминиевые опорный диск и S-образный тонарм делают устройство не только функциональным, но и стильным элементом интерьера — от уютной веранды до гостиной с панорамными окнами. Два внешних динамика общей мощностью 30 Вт наполняют пространство тёплым и объёмным звучанием, будь то джаз на закате или виниловая классика во время летнего ужина с друзьями. А функции антискейтинга и питч-контроля оценят даже опытные любители аналогового звука.

Цена Alive Audio Symphony — 25 990 руб.

Игровой смартфон Infinix GT 50 Pro

Новинка от Infinix отлично впишется в планы на лето, если ваш игровой досуг не ограничивается только «три в ряд». GT 50 Pro поддерживает от 120 до 144 ФПС в популярных мобильных проектах, таких как PUBGM, MLBB, Standoff 2 и др. Жидкостная система охлаждения позволит часами играть без потери производительности, а специальные сенсорные триггеры приближают эргономику управления к консольному геймпаду. Этот смартфон создан побеждать!

Цена Infinix GT 50 Pro — 43 999 руб.

Робот-пылесос Midea V15 Max Ultra

Midea V15 Max Ultra — самый умный робот-пылесос в линейке Midea, разработанный для автоматизации уборки. Пылесос обладает силой всасывания в 22 000 Па, обеспечивая эффективную уборку как пыли, так и более крупных частиц мусора. Фирменная технология Dual Detangling Technology предотвращает спутывание волос и шерсти, что делает его идеальным для владельцев домашних животных. Система IntelliView AI 2.0 Dual Vision System с распознаванием 200 объектов позволяет избегать препятстви1 на пути движения. Специальная система двойной самоочистки очищает за один раз как швабру, так и поддон, сводя к минимуму использование ручного труда.

Цена Midea V15 Max Ultra — 55 082 руб.

Роботизированная газонокосилка Dreame A1 Pro 2000

Dreame A1 Pro 2000 — роботизированная газонокосилка с системой Омнисенс для установки без ограничительных проводов, RTK-станций и сигнальных маяков. Модель строит 3D-карту участка, использует интеллектуальное построение маршрута и распознает препятствия. A1 Pro рассчитана на участки до 2000 м², поддерживает две независимые карты и управляется через приложение Dreamehome.

Цена Dreame A1 Pro 2000 — 199 990 руб.

Игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J

GIGABYTE GAMING A18 PRO — это тонкий 18-дюймовый игровой ноутбук с автономностью свыше 12 часов. Большой 2.5K-экран с частотой 165 Гц, связка Intel Core 7 и GeForce RTX 5080, объёмный звук Dolby Atmos — всё это делает его отличным вариантом для современных игр, фильмов, стриминга и работы в поездках. Передовое охлаждение WINDFORCE INFINITY EX сохранит комфорт даже в тяжелых задачах, а ИИ-помощник GiMATE подберет оптимальные настройки под любой режим работы, а также поможет в творческих задачах.

Цена GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J — 207 136 руб.

