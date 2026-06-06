Meta✴ ищет «креативные» способы профинансировать свои ИИ-проекты

Компания Meta✴ сейчас находится в поиске новых источников капитала для финансирования своих проектов в сфере ИИ, рассматривая в качестве возможного варианта продажу акций, сообщил ресурс The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, руководство компании изучает «креативные» способы привлечения средств, планируя резко увеличить капитальные затраты, связанные с ИИ-проектами, до $145 млрд в этом году и ещё больше — в 2027.

Обсуждения активизировались после успешного размещения на этой неделе акций холдингом Alphabet на рекордную сумму в $84,75 млрд. Причём изначально предполагалась продажа акций на $80 млрд, но из-за высокого спроса сумма выросла ещё на $5 млрд.

Руководит обсуждением потенциальной продажи акций финансовый директор Meta✴ Сьюзан Ли (Susan Li) совместно с президентом Диной Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick).

Обсуждения проходят на фоне высокой активности на американских рынках акционерного капитала: SpaceX Илона Маска (Elon Musk) намерена провести первичное публичное размещение акций на следующей неделе, планируя привлечь до $86 млрд. Компания Anthropic подала конфиденциально заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на будущее IPO, а её конкурент OpenAI также готовится к выходу на биржу. Ожидается, что обе компании привлекут десятки миллиардов долларов и получат оценку более $1 трлн.

Аналитики предполагают, что конкуренты Meta✴, такие как Microsoft и Amazon, также, по всей видимости, рассматривают возможность продажи своих акций в связи с ростом расходов на ЦОД.

Между тем представитель Meta✴ заявил, что сообщения о возможной продаже акций — «чистая спекуляция», хотя добавил: «Мы ясно дали понять, что в сфере ИИ открываются огромные возможности, и мы продолжим фокусироваться на привлечении капитала наиболее гибкими способами для их поддержки».