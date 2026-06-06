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Meta✴ ищет «креативные» способы профинансировать свои ИИ-проекты

Компания Meta сейчас находится в поиске новых источников капитала для финансирования своих проектов в сфере ИИ, рассматривая в качестве возможного варианта продажу акций, сообщил ресурс The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve A Johnson/unsplash.com

По словам источников, руководство компании изучает «креативные» способы привлечения средств, планируя резко увеличить капитальные затраты, связанные с ИИ-проектами, до $145 млрд в этом году и ещё больше — в 2027.

Обсуждения активизировались после успешного размещения на этой неделе акций холдингом Alphabet на рекордную сумму в $84,75 млрд. Причём изначально предполагалась продажа акций на $80 млрд, но из-за высокого спроса сумма выросла ещё на $5 млрд.

Руководит обсуждением потенциальной продажи акций финансовый директор Meta Сьюзан Ли (Susan Li) совместно с президентом Диной Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick).

Обсуждения проходят на фоне высокой активности на американских рынках акционерного капитала: SpaceX Илона Маска (Elon Musk) намерена провести первичное публичное размещение акций на следующей неделе, планируя привлечь до $86 млрд. Компания Anthropic подала конфиденциально заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на будущее IPO, а её конкурент OpenAI также готовится к выходу на биржу. Ожидается, что обе компании привлекут десятки миллиардов долларов и получат оценку более $1 трлн.

Аналитики предполагают, что конкуренты Meta, такие как Microsoft и Amazon, также, по всей видимости, рассматривают возможность продажи своих акций в связи с ростом расходов на ЦОД.

Между тем представитель Meta заявил, что сообщения о возможной продаже акций — «чистая спекуляция», хотя добавил: «Мы ясно дали понять, что в сфере ИИ открываются огромные возможности, и мы продолжим фокусироваться на привлечении капитала наиболее гибкими способами для их поддержки».

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Теги: me, ff, финансы, акции
me, ff, финансы, акции
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