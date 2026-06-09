Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Спутниковый Wi-Fi на борту авиалайнеров ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Спутниковый Wi-Fi на борту авиалайнеров станет важным «полем битвы» между SpaceX Starlink и Amazon Leo

Стремление глобальных авиакомпаний привлечь клиентов премиум-класса делает быстрый Wi-Fi на борту самолётов всё более важным преимуществом, превращая эту услугу в поле битвы между Starlink Илона Маска (Elon Musk) и спутниковой сетью Leo основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Начиная с 2022 года, Starlink заключила уже 44 контракта с компаниями, оперирующими 7000 самолётов по всему миру, в то время как Amazon может похвастаться лишь двумя соглашениями.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

По данным аналитической компании Valour Consultancy, Starlink, которая управляет примерно двумя третями всех спутников в космосе и является основным источником дохода для SpaceX, заключила 11 новых контрактов с авиакомпаниями по всему миру в 2026 году, 22 — в 2025 году, 8 — в 2024 году и 3 — в 2022 году. Контракты Starlink охватывают более 7000 самолётов, что закрепляет «неоспоримое» лидерство компании, по мнению старшего консультанта Valour Consultancy Дэниела Уэлча (Daniel Welch).

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Директор по исследованиям в Analysys Mason Ллюк Палерм (Lluc Palerm) уверен, что Wi-Fi в самолётах «станет полем битвы» между Starlink и Amazon Leo, хотя спутниковая группировка Amazon находится на начальной стадии развития. Проблемы её запуска и обслуживания существенно обострились после аварии ракеты Blue Origin в прошлом месяце. На сегодняшний день у компании заключены контракты с авиакомпаниями Delta Air Lines и JetBlue Airways.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Установка спутниковой широкополосной связи — это значительные инвестиции для авиакомпаний, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов для крупных флотов. Но поскольку перевозчики все больше полагаются на премиальные продукты для повышения прибыли, в ближайшие годы они, вероятно, будут вкладывать в это больше средств. По данным аналитической компании Ookla, Starlink, использующая тысячи низкоорбитальных спутников вместо более крупных и медленных геостационарных спутников, обеспечивает скорость связи, в несколько раз превосходящую скорость традиционных систем.

Starlink делает акцент на скорости и простоте установки, в то время как Amazon продвигает более широкую технологическую экосистему, включающую облачные вычисления, развлекательные и розничные каналы связи, которые, по её словам, могут помочь авиакомпаниям предоставлять пассажирам услуги, выходящие за рамки базовых услуг.

Традиционные поставщики бортового Wi-Fi, включая Viasat, Intelsat, Panasonic Avionics и Hughes, по-прежнему широко используются в больших флотах, предлагая резервные многоорбитальные решения и покрытие на рынках, где новые поставщики все ещё сталкиваются с нормативными препятствиями.

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Опережающее внедрение Starlink имеет важное значение, поскольку смена провайдера обходится дорого: самолёты необходимо выводить из эксплуатации для установки оборудования, бортовое оборудование разных поставщиков несовместимо, а контракты заключаются на длительные сроки.

American Airlines заявила, что оснастит более 500 узкофюзеляжных самолетов системой Starlink, начиная с начала 2027 года. Southwest Airlines выбрала Starlink за «скорость выхода на рынок» и планирует переоборудовать более 300 бортов к концу года, но не исключила и возможность использования Amazon Leo. Delta планирует использовать услуги Amazon Leo в первых 500 самолётах, начиная с 2028 года. Ryanair пока воздерживается от внедрения Starlink, ссылаясь на высокие затраты по внедрению и обслуживанию.

Аналитики оценивают стоимость развёртывания Starlink компанией American Airlines в $150–250 млн за оборудование и установку, в зависимости от флота, без учёта ежегодных сервисных сборов, которые могут превысить $60 млн. Аналогичные публичные оценки развёртывания Amazon Leo авиакомпаниями пока не доступны.

Для авиакомпаний более быстрый Wi-Fi — это не только средство развлечения пассажиров. Он предоставляет перевозчикам ещё один способ привлечь клиентов к программам лояльности и предлагать рейсы, повышение класса обслуживания и другие услуги.

Продвижение услуг Starlink происходит на фоне предстоящего рекордного публичного размещения акций SpaceX, которое усилило внимание инвесторов к расширению Starlink за пределы потребительского широкополосного доступа. Согласно документам SpaceX, поданным на IPO, Starlink принесла $11,4 млрд из $18,67 млрд выручки SpaceX в 2025 году, став крупнейшим источником дохода компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Amazon разрешили запускать интенет-спутники Leo медленнее, но с условием
Илон Маск заговорил о 100 000 аппаратов Starlink на орбите — чтобы ускорить спутниковый интернет в 100 раз
SpaceX раскрыла убытки, планы по Марсу и орбитальным ИИ ЦОД перед крупнейшим IPO в истории
Российский аналог Starlink потерял один из спутников — с запуска прошло меньше трёх месяцев
Китай запустил массовое производство радиочастотных чипов на нитриде галлия для 6G
Илон Маск: у SpaceX уже есть почти все технологии, необходимые для строительства ЦОД в космосе
Теги: spacex, starlink, amazon leo, wi-fi, самолёты, авиакомпании, конкуренция, услуги связи, широкополосная сеть
spacex, starlink, amazon leo, wi-fi, самолёты, авиакомпании, конкуренция, услуги связи, широкополосная сеть
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.