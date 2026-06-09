Спутниковый Wi-Fi на борту авиалайнеров станет важным «полем битвы» между SpaceX Starlink и Amazon Leo

Стремление глобальных авиакомпаний привлечь клиентов премиум-класса делает быстрый Wi-Fi на борту самолётов всё более важным преимуществом, превращая эту услугу в поле битвы между Starlink Илона Маска (Elon Musk) и спутниковой сетью Leo основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Начиная с 2022 года, Starlink заключила уже 44 контракта с компаниями, оперирующими 7000 самолётов по всему миру, в то время как Amazon может похвастаться лишь двумя соглашениями.

По данным аналитической компании Valour Consultancy, Starlink, которая управляет примерно двумя третями всех спутников в космосе и является основным источником дохода для SpaceX, заключила 11 новых контрактов с авиакомпаниями по всему миру в 2026 году, 22 — в 2025 году, 8 — в 2024 году и 3 — в 2022 году. Контракты Starlink охватывают более 7000 самолётов, что закрепляет «неоспоримое» лидерство компании, по мнению старшего консультанта Valour Consultancy Дэниела Уэлча (Daniel Welch).

Директор по исследованиям в Analysys Mason Ллюк Палерм (Lluc Palerm) уверен, что Wi-Fi в самолётах «станет полем битвы» между Starlink и Amazon Leo, хотя спутниковая группировка Amazon находится на начальной стадии развития. Проблемы её запуска и обслуживания существенно обострились после аварии ракеты Blue Origin в прошлом месяце. На сегодняшний день у компании заключены контракты с авиакомпаниями Delta Air Lines и JetBlue Airways.

Установка спутниковой широкополосной связи — это значительные инвестиции для авиакомпаний, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов для крупных флотов. Но поскольку перевозчики все больше полагаются на премиальные продукты для повышения прибыли, в ближайшие годы они, вероятно, будут вкладывать в это больше средств. По данным аналитической компании Ookla, Starlink, использующая тысячи низкоорбитальных спутников вместо более крупных и медленных геостационарных спутников, обеспечивает скорость связи, в несколько раз превосходящую скорость традиционных систем.

Starlink делает акцент на скорости и простоте установки, в то время как Amazon продвигает более широкую технологическую экосистему, включающую облачные вычисления, развлекательные и розничные каналы связи, которые, по её словам, могут помочь авиакомпаниям предоставлять пассажирам услуги, выходящие за рамки базовых услуг.

Традиционные поставщики бортового Wi-Fi, включая Viasat, Intelsat, Panasonic Avionics и Hughes, по-прежнему широко используются в больших флотах, предлагая резервные многоорбитальные решения и покрытие на рынках, где новые поставщики все ещё сталкиваются с нормативными препятствиями.

Опережающее внедрение Starlink имеет важное значение, поскольку смена провайдера обходится дорого: самолёты необходимо выводить из эксплуатации для установки оборудования, бортовое оборудование разных поставщиков несовместимо, а контракты заключаются на длительные сроки.

American Airlines заявила, что оснастит более 500 узкофюзеляжных самолетов системой Starlink, начиная с начала 2027 года. Southwest Airlines выбрала Starlink за «скорость выхода на рынок» и планирует переоборудовать более 300 бортов к концу года, но не исключила и возможность использования Amazon Leo. Delta планирует использовать услуги Amazon Leo в первых 500 самолётах, начиная с 2028 года. Ryanair пока воздерживается от внедрения Starlink, ссылаясь на высокие затраты по внедрению и обслуживанию.

Аналитики оценивают стоимость развёртывания Starlink компанией American Airlines в $150–250 млн за оборудование и установку, в зависимости от флота, без учёта ежегодных сервисных сборов, которые могут превысить $60 млн. Аналогичные публичные оценки развёртывания Amazon Leo авиакомпаниями пока не доступны.

Для авиакомпаний более быстрый Wi-Fi — это не только средство развлечения пассажиров. Он предоставляет перевозчикам ещё один способ привлечь клиентов к программам лояльности и предлагать рейсы, повышение класса обслуживания и другие услуги.

Продвижение услуг Starlink происходит на фоне предстоящего рекордного публичного размещения акций SpaceX, которое усилило внимание инвесторов к расширению Starlink за пределы потребительского широкополосного доступа. Согласно документам SpaceX, поданным на IPO, Starlink принесла $11,4 млрд из $18,67 млрд выручки SpaceX в 2025 году, став крупнейшим источником дохода компании.