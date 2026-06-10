Сегодня 11 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий GM решила заработать на буме ИИ и взялас...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

GM решила заработать на буме ИИ и взялась за батареи для дата-центров

General Motors (GM) объявила о запуске масштабной программы по разработке и производству систем хранения энергии (ESS) для дата-центров искусственного интеллекта и электросетей. В рамках новой стратегии GM займётся разработкой натрий-ионных аккумуляторов совместно с американским стартапом Peak Energy.

Источник изображения: wikimedia.org

Источник изображения: wikimedia.org

Тестовое производство новых батарей запустят в 2028 году в новом центре разработки GM, а до момента запуска технологии в серийное производство автопроизводитель будет поставлять литий-железо-фосфатные (LFP) элементы компании-партнёру LG Energy Solution, которая будет использовать их для сборки собственных систем хранения энергии. По сообщению TechCrunch, общий объём инвестиций корпорации в коммерциализацию новых типов аккумуляторов составит $900 млн.

Вице-президент GM по аккумуляторам Курт Келти (Kurt Kelty) пояснил, что выход на рынок через ESS является наиболее оптимальным путём коммерциализации, так как натрий-ионная технология отличается от традиционных литий-ионных аналогов меньшей стоимостью, увеличенным сроком службы и сниженным риском перегрева, хотя такие элементы и имеют большие габариты и вес. Как отметил директор по коммерциализации систем накопления энергии Пол Менсон (Paul Menson), оборудование Peak Energy проектируется без установок охлаждения и пожаротушения, что позволяет снизить первоначальные затраты и исключить расходы на техническое обслуживание.

Одновременно концерн расширяет сотрудничество с компанией Redwood Materials, основанной бывшим топ-менеджером Tesla Джей Би Стробелем (J.B. Straubel). Стартап уже закупает производственный брак и отработанные блоки питания у автопроизводителя, который подготовил к отправке около 10 тысяч аккумуляторов, и на данный момент переработчик также уже эксплуатирует микросеть на базе батарей вторичного цикла в дата-центре Crusoe в штате Невада. Примечательно, что подобную инициативу по адаптации автомобильных технологий для нужд энергетики ранее также анонсировала компания Ford.

В рамках двустороннего партнёрства автопроизводитель приобретёт у Redwood Materials систему ёмкостью 7,2 МВт·ч для одного из своих заводов в Мичигане. Ожидается, что за весь срок службы эта установка позволит сэкономить около $3 млн. При этом коммерческий директор компании Кэл Лэнктон (Cal Lankton) уточнил, что специфика применения батарей на промышленных объектах и в ЦОД существенно различается. В частности, если вычислительные комплексы используют их для постоянной стабилизации колебаний мощности, то заводы — для снижения пиковых нагрузок и обеспечения резервного питания. В будущем General Motors планирует развернуть аналогичные энергоустановки на всех своих производственных площадках.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GM нашла более выгодную альтернативу недорогим LFP-батареям для использования в электротранспорте
NVIDIA поможет SK hynix, Naver, Doosan, SK Telecom и LG расширить ИИ-инфраструктуру Южной Кореи
Oriole Networks и AMD успешно запустили ИИ-сеть на фотонных технологиях, но пока в лабораторных условиях
Китай направит $295 млрд на строительство ЦОД для ИИ в ближайшие пять лет
Инвесторы готовы купить акций SpaceX на сумму более $250 млрд, вчетверо превышая предложение
В AMD предсказали, что цены на DDR5 вернутся в норму только через два года
Теги: general motors, искусственный интеллект, аккумулятор, тяговая батарея
general motors, искусственный интеллект, аккумулятор, тяговая батарея
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
После долгих лет безуспешной борьбы с мошенниками Valve перестанет продавать физические подарочные карты Steam
Windows 11 получила крупное обновление, которое действительно ускорило ОС
Xiaomi получила разрешение на выпуск «электромобилей с расширителем запаса хода» в виде ДВС
В США запустили первое производство керосина из атмосферного CO2 — о цене лучше не спрашивать
Успевший поработать в xAI, OpenAI и Google Игорь Бабушкин основал собственный ИИ-стартап
Ролевой боевик Valor Mortis от создателей Ghostrunner не выйдет в один день с Control Resonant — объявлена новая дата релиза 28 мин.
«Абеляр, запускай игру»: для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение «Неисчислимый музеон» и крупное обновление 1.6 2 ч.
«Некоторое количество перемещений рабочих мест»: Anthropic разработала план на случай, если ИИ оставит людей без работы 2 ч.
Gears of War: E-Day станет самой продолжительной игрой серии от The Coalition — новые подробности консольного эксклюзива Xbox 3 ч.
Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО 3 ч.
Deezer выпустил детектор ИИ-музыки для других стримингов 4 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» опоздает на вылет — новый трейлер и дата полноценного релиза 4 ч.
Anthropic извинилась за непрозрачность в вопросах безопасности Claude Fable 5 4 ч.
ИИ-агент OpenClaw провалил тесты на фишинговые атаки 5 ч.
Google представила очень быструю открытую ИИ-модель DiffusionGemma, которая принципиально отличается от других 5 ч.
Google начала переговоры с Samsung о производстве части ИИ-чипа TPU следующего поколения 2 ч.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства 3 ч.
Meta хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается 3 ч.
Инстансы Amazon EC2 M9g и M9gd на базе Graviton5 уже доступны в ряде регионов 4 ч.
Развитие ЦОД может столкнуться с «энергетической стеной» к 2030 году 4 ч.
Meta и Reliance Industries расширят партнёрство, построив ИИ-совместимый ЦОД в Индии 4 ч.
Потребление воды ИИ вырастет до 2,27 млрд кубометров к 2030 году — в основном из-за роста энергопотребления 4 ч.
«Мегафон» запустил магистральную линию на базе компактных 400G‑трансиверов российского производства 5 ч.
Vertiv представила серверную стойку Rack Extreme, которая выдержит более 2000 кг оборудования 7 ч.
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего 8 ч.