GM решила заработать на буме ИИ и взялась за батареи для дата-центров

General Motors (GM) объявила о запуске масштабной программы по разработке и производству систем хранения энергии (ESS) для дата-центров искусственного интеллекта и электросетей. В рамках новой стратегии GM займётся разработкой натрий-ионных аккумуляторов совместно с американским стартапом Peak Energy.

Тестовое производство новых батарей запустят в 2028 году в новом центре разработки GM, а до момента запуска технологии в серийное производство автопроизводитель будет поставлять литий-железо-фосфатные (LFP) элементы компании-партнёру LG Energy Solution, которая будет использовать их для сборки собственных систем хранения энергии. По сообщению TechCrunch, общий объём инвестиций корпорации в коммерциализацию новых типов аккумуляторов составит $900 млн.

Вице-президент GM по аккумуляторам Курт Келти (Kurt Kelty) пояснил, что выход на рынок через ESS является наиболее оптимальным путём коммерциализации, так как натрий-ионная технология отличается от традиционных литий-ионных аналогов меньшей стоимостью, увеличенным сроком службы и сниженным риском перегрева, хотя такие элементы и имеют большие габариты и вес. Как отметил директор по коммерциализации систем накопления энергии Пол Менсон (Paul Menson), оборудование Peak Energy проектируется без установок охлаждения и пожаротушения, что позволяет снизить первоначальные затраты и исключить расходы на техническое обслуживание.

Одновременно концерн расширяет сотрудничество с компанией Redwood Materials, основанной бывшим топ-менеджером Tesla Джей Би Стробелем (J.B. Straubel). Стартап уже закупает производственный брак и отработанные блоки питания у автопроизводителя, который подготовил к отправке около 10 тысяч аккумуляторов, и на данный момент переработчик также уже эксплуатирует микросеть на базе батарей вторичного цикла в дата-центре Crusoe в штате Невада. Примечательно, что подобную инициативу по адаптации автомобильных технологий для нужд энергетики ранее также анонсировала компания Ford.

В рамках двустороннего партнёрства автопроизводитель приобретёт у Redwood Materials систему ёмкостью 7,2 МВт·ч для одного из своих заводов в Мичигане. Ожидается, что за весь срок службы эта установка позволит сэкономить около $3 млн. При этом коммерческий директор компании Кэл Лэнктон (Cal Lankton) уточнил, что специфика применения батарей на промышленных объектах и в ЦОД существенно различается. В частности, если вычислительные комплексы используют их для постоянной стабилизации колебаний мощности, то заводы — для снижения пиковых нагрузок и обеспечения резервного питания. В будущем General Motors планирует развернуть аналогичные энергоустановки на всех своих производственных площадках.