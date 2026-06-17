Дженсен Хуанг: обществу необходимы «новые социальные нормы» в эпоху ИИ

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) дал интервью издательству Associated Press. Он оптимистично оценил потенциал ИИ в быстрой трансформации общества, ускорении экономического роста и новых научных прорывах. На растущую обеспокоенность общественности по поводу вреда, который может нанести эта технология, Хуанг предложил «создать новые социальные нормы» и «просто начать взаимодействовать с ИИ».

В настоящее время ИИ стал политическим камнем преткновения: общественность протестует против строительства новых дата-центров и высказывает опасения по поводу грядущей массовой безработицы. Эти вопросы поставили под угрозу общественную поддержку технологии на фоне разворачивающейся технологической гонки с Китаем.

Хуан утверждает, что способность ИИ создавать сайты, анализировать сложные документы, руководить передовыми исследованиями или даже планировать ремонт кухни помогла сократить технологический разрыв в Америке. Люди теперь могут выполнять сложную работу на компьютерах, не умея программировать или писать программное обеспечение. По словам Хуанга, общество адаптируется к ИИ так же, как в своё время к автомобилям. Когда-то автомобили изображались убийцами детей, но мир изменил свои нормы, внедрив тротуары и пешеходные переходы и запретив детям играть на улицах.

Рыночная капитализация Nvidia достигла $5 трлн, сделав компанию самой дорогой в мире. OpenAI и Anthropic потенциально преодолеют отметку в $1 трлн после выхода их акций на биржу. Этот взрывной рост богатства, сконцентрированный в компаниях, занимающихся ИИ, вызвал новые опасения по поводу экономического неравенства. Дональд Трамп (Donald Trump) попытался развеять эти опасения, предложив частичное государственное участие в капитале компаний, занимающихся ИИ. По его замыслу, это позволит более равномерно распределить выгоды от ИИ среди населения. Эту идею также поддерживает генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Хуанг скептически отнёсся к этому предложению. «Я не совсем уверен, чего они пытаются добиться, — заявил он, говоря о государственной собственности. — У меня не было с ними диалога на эту тему. Но помните, что это американские компании. Их успех положительно сказывается на цене акций, в которые инвестируют многие американцы. Это приносит налоги, что помогает многим американцам. Это создаёт много рабочих мест». Он добавил, что компании, занимающиеся ИИ, также могут привести к увеличению прибыли для энергетических, строительных и технологических компаний.

Хуанг уверен в необходимости государственного регулирования и внедрения стандартов безопасности для ИИ. По его мнению, национальная безопасность должна стать приоритетом для этой технологии, которая в последние годы активно способствует росту фондового рынка и экономическому развитию США. Администрация США недавно изменила курс, перейдя от мягкого регулирования ИИ к более жёсткому. Был введён экспортный контроль над последними моделями компании Anthropic и подписан указ о добровольной проверке новых моделей ИИ правительством перед их выпуском.

Хуанг в целом одобрил действия правительства. «Национальная безопасность всегда должна быть первостепенной задачей для всех технологий, — отметил он. — Но, тем не менее, нужно быть очень внимательным. Уточните, какие риски вас беспокоят, прежде чем устанавливать политику экспортного контроля». Хуанг считает, что экспортный контроль может ограничить возможности США по развитию мировой экосистемы ИИ.

По мнению Хуанга, США изначально находятся в невыгодном положении с точки зрения энергоснабжения. А без дополнительных источников энергии будет сложнее использовать сильные стороны Америки в области инфраструктуры ИИ, моделей и разработки компьютерных чипов. «США катастрофически отстают в производстве энергии, — считает Хуанг. — Мы просто слишком долго душили производство энергии».

Хуанг выразил надежду, что президент США и другие должностные лица — независимо от партийной принадлежности — добьются успеха. «Мы можем расходиться во мнениях по политическим вопросам, но мы должны желать ему успеха, — заявил он. — Потому что, когда президент Трамп добивается успеха, наша страна добивается успеха».