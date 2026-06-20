Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который уже многое успел сделать на своём посту, едва ли захочет нанести ещё один удар по кошелькам потребителей. Но у политических сил почти нет рычагов воздействия, которые помогли бы решить проблему дефицита памяти — из-за неё повысить цены решила даже Apple, напоминает Wall Street Journal.

Чипы постоянной и оперативной памяти производят не так много компаний, и на строительство новых заводов уходят годы. Доминируют в отрасли корейские Samsung и SK hynix, а также американская Micron. Значительная часть их мощностей зарезервирована для обслуживания отрасли искусственного интеллекта в ущерб производителям потребительской электроники. Американские власти решили выделить несколько десятков миллиардов долларов на поддержку расширения полупроводникового производства в США — в программу вошли субсидии на строительство двух заводов Micron, но первый из них откроется лишь в середине следующего года, а второй начнёт выпускать продукцию в 2030 году.

Наученные предшествующими циклами подъёма и спада крупные производители чипов памяти стали осторожными в отношении нового избытка предложения, поэтому и на расширение производства они направляют не так много средств. Это касается не только производителей оперативной памяти, но и тех, кто выпускает постоянную флеш-память — в частности, Kioxia и Sandisk. Компании сохраняют осторожность даже при наличии успешных финансовых показателей — у Micron валовая прибыль взлетела до 80 %. Сейчас рыночная капитализация SK hynix составляет более $1 трлн, но ещё в 2023 году она наряду с Samsung и Micron теряла миллиарды долларов и сокращала производство — тогда в отрасли был спад. Micron тогда же сократила 15 % своих работников.

Вскоре после этого случился бум ИИ, которому сопутствовал взрывной рост спроса на чипы памяти, подходящие для работы в обучающем ИИ оборудовании. Американские власти приложили немалые усилия, чтобы создать стимулы для развития полупроводниковой отрасли в стране. Президент Трамп мог бы обязать производителей чипов памяти выделять определённый процент продукции на потребительские технологические продукты. Но, считают руководители отрасли и аналитики, это будет непросто обеспечить, и такое распоряжение может спровоцировать дефицит в других сегментах рынка.

Тем временем активно развиваются китайские конкуренты: CXMT, которая выпускает DRAM; и YMTC, которая производит NAND. Обе стремятся расширить свою глобальную клиентуру. Китай смог бы частично решить проблему дефицита чипов. YMTC уже строит три новых завода в Китае, и к концу 2027 года её мощности вырастут вдвое. CXMT тоже строит новые заводы и намеревается привлечь $4 млрд с выходом на биржу в Шанхае. По итогам I квартала 2026 года её выручка подскочила на 700 % год к году. Нормы национальной безопасности США затрудняют сотрудничество американских компаний с китайскими производителями памяти — мера направлена на защиту американских технологических секретов, а также на поддержку Micron, Samsung и SK hynix.

Micron выступает за дальнейшее ужесточение этих норм. Но из-за дефицита памяти некоторые крупные бренды потребительской электроники уже стали обращаться к американским властям с просьбами ослабить ограничения на сотрудничество с Китаем, а также хотят, чтобы США упростили Samsung и SK hynix наращивание производства в Китае.

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) недавно выразил мнение, что «следует рассмотреть все варианты политики». Ещё в 2022 году компания хотела сделать YMTC своим поставщиком памяти, но была вынуждена отказаться от инициативы из-за давления со стороны законодателей. А крупные производители ПК, в том числе HP, уже ведут переговоры с партнёрами на предмет закупки памяти на чипах CXMT для продукции, которая будет поставляться в Азию.