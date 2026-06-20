Сегодня 20 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Политические меры вряд ли ослабят дефици...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), который уже многое успел сделать на своём посту, едва ли захочет нанести ещё один удар по кошелькам потребителей. Но у политических сил почти нет рычагов воздействия, которые помогли бы решить проблему дефицита памяти — из-за неё повысить цены решила даже Apple, напоминает Wall Street Journal.

Источник изображений: samsung.com

Источник изображений: samsung.com

Чипы постоянной и оперативной памяти производят не так много компаний, и на строительство новых заводов уходят годы. Доминируют в отрасли корейские Samsung и SK hynix, а также американская Micron. Значительная часть их мощностей зарезервирована для обслуживания отрасли искусственного интеллекта в ущерб производителям потребительской электроники. Американские власти решили выделить несколько десятков миллиардов долларов на поддержку расширения полупроводникового производства в США — в программу вошли субсидии на строительство двух заводов Micron, но первый из них откроется лишь в середине следующего года, а второй начнёт выпускать продукцию в 2030 году.

Наученные предшествующими циклами подъёма и спада крупные производители чипов памяти стали осторожными в отношении нового избытка предложения, поэтому и на расширение производства они направляют не так много средств. Это касается не только производителей оперативной памяти, но и тех, кто выпускает постоянную флеш-память — в частности, Kioxia и Sandisk. Компании сохраняют осторожность даже при наличии успешных финансовых показателей — у Micron валовая прибыль взлетела до 80 %. Сейчас рыночная капитализация SK hynix составляет более $1 трлн, но ещё в 2023 году она наряду с Samsung и Micron теряла миллиарды долларов и сокращала производство — тогда в отрасли был спад. Micron тогда же сократила 15 % своих работников.

Вскоре после этого случился бум ИИ, которому сопутствовал взрывной рост спроса на чипы памяти, подходящие для работы в обучающем ИИ оборудовании. Американские власти приложили немалые усилия, чтобы создать стимулы для развития полупроводниковой отрасли в стране. Президент Трамп мог бы обязать производителей чипов памяти выделять определённый процент продукции на потребительские технологические продукты. Но, считают руководители отрасли и аналитики, это будет непросто обеспечить, и такое распоряжение может спровоцировать дефицит в других сегментах рынка.

Тем временем активно развиваются китайские конкуренты: CXMT, которая выпускает DRAM; и YMTC, которая производит NAND. Обе стремятся расширить свою глобальную клиентуру. Китай смог бы частично решить проблему дефицита чипов. YMTC уже строит три новых завода в Китае, и к концу 2027 года её мощности вырастут вдвое. CXMT тоже строит новые заводы и намеревается привлечь $4 млрд с выходом на биржу в Шанхае. По итогам I квартала 2026 года её выручка подскочила на 700 % год к году. Нормы национальной безопасности США затрудняют сотрудничество американских компаний с китайскими производителями памяти — мера направлена на защиту американских технологических секретов, а также на поддержку Micron, Samsung и SK hynix.

Micron выступает за дальнейшее ужесточение этих норм. Но из-за дефицита памяти некоторые крупные бренды потребительской электроники уже стали обращаться к американским властям с просьбами ослабить ограничения на сотрудничество с Китаем, а также хотят, чтобы США упростили Samsung и SK hynix наращивание производства в Китае.

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) недавно выразил мнение, что «следует рассмотреть все варианты политики». Ещё в 2022 году компания хотела сделать YMTC своим поставщиком памяти, но была вынуждена отказаться от инициативы из-за давления со стороны законодателей. А крупные производители ПК, в том числе HP, уже ведут переговоры с партнёрами на предмет закупки памяти на чипах CXMT для продукции, которая будет поставляться в Азию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акции SanDisk и Micron резко выросли после того, как Apple пообещала поднять цены
Рынок потребительских SSD фактически испарился, заявил глава Silicon Motion
В AMD предсказали, что цены на DDR5 вернутся в норму только через два года
Миллиарды потрачены впустую: NASA похоронило проект окололунной станции Gateway
Samsung подтвердила разработку чипа Exynos 2700 и его возможное появление в Galaxy S27
Потребительский SATA SSD выдержал 15 000 полных перезаписей за 16 лет и продолжает работать
Теги: память, дефицит, samsung, micron, sk hynix, cxmt, ymtc
память, дефицит, samsung, micron, sk hynix, cxmt, ymtc
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
Учёные создали настолько чёрную автомобильную краску, что она воспринимается как дыра в реальности
Microsoft раскрыла сроки выпуска Windows 11 26H2 и аппаратные требования
Google DeepMind покинул лауреат Нобелевской премии Джон Джампер — он перейдёт в Anthropic
Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах 2 ч.
Microsoft обнаружила новый вредонос для кражи криптовалюты, распространяемый на USB-накопителях 2 ч.
Еврокомиссия выбрала, кто построит официальную европейскую модель ИИ с 400 млрд параметров 2 ч.
Трамп перестал считать Anthropic угрозой нацбезопасности США 4 ч.
Новая статья: Solarpunk — выживание под солнечными лучами. Рецензия 14 ч.
«Спасибо за вашу страсть к игре»: Valve поздравила Counter-Strike с 27-летием 18 ч.
Никакого ИИ в браузере — Vivaldi пообещала «сохранить человеческий подход к просмотру веб-страниц» 19 ч.
Легендарная российская игра «Вангеры» спустя 28 лет получила поддержку 60 кадров/с и исправления древних багов 20 ч.
Слухи: амбициозный самурайский боевик Onimusha: Way of the Sword от Capcom выйдет на три недели раньше запланированного 21 ч.
Google заявила о готовности запустить программу верификации разработчиков и приложений 21 ч.
Сделка Microsoft с Oracle по аренде облачной инфраструктуры сорвалась из-за требований безопасности 39 мин.
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира 41 мин.
Политические меры вряд ли ослабят дефицит памяти на потребительском рынке 2 ч.
Учёные создали простой регулируемый источник квантового света — его буквально можно подкрутить до нужного режима 2 ч.
В Индии запустят собственный спутниковый интернет — конкурента Starlink 3 ч.
AMD под давлением общественности вернёт шифрование памяти в потребительские Ryzen 3 ч.
Миллиарды потрачены впустую: NASA похоронило проект окололунной станции Gateway 3 ч.
Samsung подтвердила разработку чипа Exynos 2700 и его возможное появление в Galaxy S27 4 ч.
Hyundai полностью выкупит Boston Dynamics у SoftBank 14 ч.
Зонд NASA Lucy встретил кувыркающийся астероид-гантель и нашёл на нём следы древней воды 17 ч.