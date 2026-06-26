«Рискуют разочаровать фанатов»: ветеран Bethesda предостерёг Xbox насчёт ускорения разработки The Elder Scrolls VI и Fallout 5

Решение ускорить разработку горячо ожидаемых ролевых игр The Elder Scrolls VI и Fallout 5 может обернуться для Xbox боком, уверен ветеран Bethesda Game Studios Брюс Несмит (Bruce Nesmith).

Напомним, гендиректор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) недавно распорядилась увеличить расходы на ускорение разработки новых флагманских игр в наиболее успешных франшизах компании вроде Halo, Fallout и The Elder Scrolls.

Несмит, успевший побывать ведущим дизайнером The Elder Scrolls V: Skyrim, дизайнером уровней Fallout 3 и дизайнером квестов Oblivion, уверен, что поспешные сиквелы разочаруют фанатов сильнее затянувшейся разработки.

«При сокращении сроков разработки вы жертвуете качеством, функциями, полировкой и [стабильностью]. <...> Конечно, ускорение производства позволит выпускать сиквелы быстрее. Но <...> такие сиквелы рискуют разочаровать фанатов», — считает Несмит.

Специалист припомнил поговорку о том, что процесс создания ПО состоит из трёх элементов (ресурсов, времени и качества), и разработчик вправе выбрать лишь два из них. Перекос в какую-то одну сторону снижает эффективность.

Само собой, в случае с Bethesda Game Studios о высоких скоростях говорить не приходится. The Elder Scrolls VI была анонсирована уже больше восьми лет назад, а Fallout 5 ещё даже формально не представили.

По слухам, The Elder Scrolls VI выйдет не раньше 2027−2028 года. У Fallout 5 сроков релиза нет даже неофициальных — игра ожидается лишь после шестого номерного выпуска «Древних свитков».