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«Рискуют разочаровать фанатов»: ветеран Bethesda предостерёг Xbox насчёт ускорения разработки The Elder Scrolls VI и Fallout 5

Решение ускорить разработку горячо ожидаемых ролевых игр The Elder Scrolls VI и Fallout 5 может обернуться для Xbox боком, уверен ветеран Bethesda Game Studios Брюс Несмит (Bruce Nesmith).

Источник изображения: Steam (MIKECHAD)

Источник изображения: Steam (MIKECHAD)

Напомним, гендиректор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) недавно распорядилась увеличить расходы на ускорение разработки новых флагманских игр в наиболее успешных франшизах компании вроде Halo, Fallout и The Elder Scrolls.

Несмит, успевший побывать ведущим дизайнером The Elder Scrolls V: Skyrim, дизайнером уровней Fallout 3 и дизайнером квестов Oblivion, уверен, что поспешные сиквелы разочаруют фанатов сильнее затянувшейся разработки.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

«При сокращении сроков разработки вы жертвуете качеством, функциями, полировкой и [стабильностью]. <...> Конечно, ускорение производства позволит выпускать сиквелы быстрее. Но <...> такие сиквелы рискуют разочаровать фанатов», — считает Несмит.

Специалист припомнил поговорку о том, что процесс создания ПО состоит из трёх элементов (ресурсов, времени и качества), и разработчик вправе выбрать лишь два из них. Перекос в какую-то одну сторону снижает эффективность.

Источник изображения: GameRant

Источник изображения: GameRant

Само собой, в случае с Bethesda Game Studios о высоких скоростях говорить не приходится. The Elder Scrolls VI была анонсирована уже больше восьми лет назад, а Fallout 5 ещё даже формально не представили.

По слухам, The Elder Scrolls VI выйдет не раньше 2027−2028 года. У Fallout 5 сроков релиза нет даже неофициальных — игра ожидается лишь после шестого номерного выпуска «Древних свитков».

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Теги: the elder scrolls vi, fallout 5, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра, шутер
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