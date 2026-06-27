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Продажи PlayStation рухнули до минимума с 2000 года — у Xbox и вовсе был худший май в истории

Продажи игровых приставок Microsoft Xbox в США в мае 2026 года оказались самыми низкими майскими показателями за всю историю консолей Microsoft. Ситуация у Sony PlayStation не лучше — продажи за тот же период оказались самыми низкими с мая 2000 года, показала статистика Circana.

Источник изображения: playstation.com

Источник изображения: playstation.com

Продажи Sony PlayStation 5 в минувшем месяце упали на 58 % по сравнению с маем 2005 года; расходы на оборудование PS5 уменьшились на 43 % относительно аналогичного периода прошлого года. Продажи Xbox год к году сократились на 12 %, а расходы на оборудование выросли на 7 %; другими словами, Microsoft продала меньшее число консолей, но получила от оборудования более высокий доход.

Средняя цена на новое игровое оборудование в США по итогам мая достигла $502 — это на 14 % больше, чем $440 годом ранее. Средняя цена на PS5 увеличилась на 33 % до $672, а устройства серии Xbox подорожали на 22 % до $524. Флагманом в категории по итогам мая стала Nintendo Switch 2 — самая продаваемая аппаратная игровая платформа как в единицах, так и в деньгах, причём и за месяц, и за весь период с начала 2026 года. Спустя 12 месяцев после выхода в продажу Switch 2 показала 5,9 млн установленных устройств в США.

Ранее Microsoft объявила об очередном повышении цен на Xbox: с 1 августа консоли с накопителем на 512 Гбайт подорожают на $100, а с 2 Тбайт — на $150. Непопулярную меру компания объяснила тем, что цены на оперативную и постоянную память выросли более чем в 2,5 раза, и к осени 2027 года они могут удвоиться снова. Sony подняла цены на PS5 ещё в апреле: стандартная PS5 в США теперь стоит $649,99, PS5 Digital Edition — $599,99, PS5 Pro — $899,99. Valve тем временем выпустила компактный игровой ПК Steam Machine — базовый вариант с накопителем на 512 Гбайт оценили в $1049.

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Теги: circana, sony, playstation, microsoft, xbox
circana, sony, playstation, microsoft, xbox
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