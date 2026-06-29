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Ровер Perseverance одолел марафонскую дистанцию на Марсе — на это ушло 5 лет и 4 месяца

14 июня 2026 года марсоход NASA Perseverance преодолел расстояние, эквивалентное олимпийской марафонской дистанции, проехав 42,2 километра. Почти пять с половиной лет после посадки на дно древнего озера в кратере Езеро в 2021 году марсоход исследует Марс, отбирает пробы и передаёт учёным информацию о Красной планете. 13 июня орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел Perseverance на финишной прямой.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Конечно, на снимке с орбиты марсоход едва заметен, но эта дополнительная точка обзора позволяет исследователям оценить роботизированного исследователя Марса «свежим взглядом». Ранее NASA опубликовало автопортрет марсохода, собранный из 61 отдельного кадра, полученного камерой, установленной на роботизированном манипуляторе аппарата.

Хотя пересечение финишной черты марсианского марафона — захватывающее достижение, Perseverance сделал гораздо больше, чем просто преодолел это впечатляющее расстояние. Марсианский ровер собрал невероятное количество изображений, данных и образцов марсианского грунта. В частности, при помощи радиолокационного визуализатора Perseverance за 78 проходов общей протяжённостью 6,1 км собрал данные на глубине до 35 метров и обнаружил древнюю дельту реки, залегающую глубоко под поверхностью Марса.

В прошлом году наблюдения, проведённые с помощью марсохода, выявили наиболее убедительную из возможных биосигнатур, обнаруженных на планете. Год назад учёные сообщили, что Perseverance обнаружил надёжные доказательства существования на Марсе жизни в древности. Новый анализ образцов из той же местности подтвердил ранее сделанные выводы — на Марсе миллиарды лет назад в самом деле могла существовать органическая жизнь, поскольку в то время климат на планете был похож на нынешний земной.

В 2015 году марсоход NASA Opportunity также успешно преодолел марафонскую дистанцию на Красной планете, но у него на это ушло более 11 лет. Теперь у нас есть новый чемпион марсианского марафона! Учитывая успехи Perseverance, не исключено, что ему покорится и ультрамарафонская дистанция в 100 км.

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Теги: марс, марсоход, perseverance, марафон
марс, марсоход, perseverance, марафон
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