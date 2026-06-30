ByteDance начнёт распространять ИИ-чипы собственной разработки со следующего года

Участие американской Qualcomm в создании ИИ-чипа для китайской ByteDance уже обсуждалось ранее, но первая на своём недавнем квартальном мероприятии лишь призналась, что снабжает готовыми чипами Meta✴ и разрабатывает заказные для двух других крупных компаний облачного сектора. Предполагается, что уже в следующем году ByteDance начнёт применять чипы собственной разработки в своей вычислительной инфраструктуре.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание South China Morning Post. По имеющимся данным, цифровой проект ИИ-чипа ByteDance будет готов не позже начала следующего года, а во второй половине 2027 года компания рассчитывает начать его массовое внедрение в своей вычислительной инфраструктуре. Ранние прототипы эксплуатировались ByteDance с конца прошлого года, но создание таких процессоров китайская компания, владеющая социальной сетью TikTok и рядом популярных в Китае сервисов, не особо афишировала.

Сотрудничество с Qualcomm, как сообщается, должно помочь ByteDance не только быстрее разработать свой процессор, но и наладить его массовый выпуск на мощностях тайваньской TSMC. Кроме того, могут быть задействованы возможности последней по упаковке чипов с использованием метода CoWoS. Спрос на эти услуги очень высок, и без содействия со стороны Qualcomm китайскому разработчику было бы крайне сложно добиться успеха на этом направлении. ByteDance прилагает максимум усилий к ускорению процесса вывода своих чипов на конвейер. Западные облачные гиганты давно разрабатывают собственные чипы, поскольку с учётом масштабов их вычислительной инфраструктуры оптимизация ресурсов даёт ощутимую экономию финансов. ByteDance также интересуется и чипами сторонних китайских разработчиков, в прошлом месяце, как сообщает источник, она закупила десятки тысяч ускорителей шанхайской Iluvatar CoreX.