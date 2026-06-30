Сегодня 02 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники ByteDance начнёт распространять ИИ-чипы ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ByteDance начнёт распространять ИИ-чипы собственной разработки со следующего года

Участие американской Qualcomm в создании ИИ-чипа для китайской ByteDance уже обсуждалось ранее, но первая на своём недавнем квартальном мероприятии лишь призналась, что снабжает готовыми чипами Meta и разрабатывает заказные для двух других крупных компаний облачного сектора. Предполагается, что уже в следующем году ByteDance начнёт применять чипы собственной разработки в своей вычислительной инфраструктуре.

Источник изображения: Unsplash, Claudio Schwarz

Источник изображения: Unsplash, Claudio Schwarz

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание South China Morning Post. По имеющимся данным, цифровой проект ИИ-чипа ByteDance будет готов не позже начала следующего года, а во второй половине 2027 года компания рассчитывает начать его массовое внедрение в своей вычислительной инфраструктуре. Ранние прототипы эксплуатировались ByteDance с конца прошлого года, но создание таких процессоров китайская компания, владеющая социальной сетью TikTok и рядом популярных в Китае сервисов, не особо афишировала.

Сотрудничество с Qualcomm, как сообщается, должно помочь ByteDance не только быстрее разработать свой процессор, но и наладить его массовый выпуск на мощностях тайваньской TSMC. Кроме того, могут быть задействованы возможности последней по упаковке чипов с использованием метода CoWoS. Спрос на эти услуги очень высок, и без содействия со стороны Qualcomm китайскому разработчику было бы крайне сложно добиться успеха на этом направлении. ByteDance прилагает максимум усилий к ускорению процесса вывода своих чипов на конвейер. Западные облачные гиганты давно разрабатывают собственные чипы, поскольку с учётом масштабов их вычислительной инфраструктуры оптимизация ресурсов даёт ощутимую экономию финансов. ByteDance также интересуется и чипами сторонних китайских разработчиков, в прошлом месяце, как сообщает источник, она закупила десятки тысяч ускорителей шанхайской Iluvatar CoreX.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Китайские ИИ-чипы в этом году захватят 79 % домашнего рынка — лидирует Huawei
Qualcomm хочет разрабатывать чипы для китайского владельца TikTok
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров
OpenAI мельком продемонстрировала ИИ-устройство, связанное с моделью Codex
В офисе Supermicro на Тайване прошли обыски, связанные с расследованием по делу о контрабанде серверов в Китай
Теги: bytedance, ии-чип, китайские производители, qualcomm
bytedance, ии-чип, китайские производители, qualcomm
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские автопроизводители ускоренно отказываются от иностранных чипов — из-за риска санкций
Россияне стали меньше пользоваться Telegram и WhatsApp, но больше — Instagram и Discord
В Китае испытали элементы электромагнитной катапульты для запуска ракет в космос — старты планируют с горных вершин Тибета
ИИ убедили, что «2 + 2 = не 4» — после этого он выдал пароли пользователя
Нашумевшее скандинавское выживание Valheim на релизе подорожает в полтора раза и другие детали обновления 1.0
Google не смогла отбиться от рекордного штрафа в €4,1 млрд в Европе 4 мин.
Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth 47 мин.
Toyota собирается при помощи ИИ навести порядок в своей документации и терминологии 2 ч.
Некоторые смартфоны Google Pixel перестали издавать звуки, когда на них звонят 2 ч.
В сервисе Apple Hide My Email обнаружена уязвимость, позволяющая раскрыть настоящий адрес почты 2 ч.
Anthropic удалила из Claude скрытую защиту от дистилляции ИИ-моделей китайскими разработчиками 3 ч.
Представлено решение Curator.Scanner для поиска уязвимостей во внешней IT-инфраструктуре 3 ч.
Власти США предложили разработчикам ИИ создать единые стандарты для моделей 4 ч.
Министерство юстиции Бразилии рассекретило продолжение легендарной серии Nintendo 5 ч.
ИИ и дипфейки используются в каждой восьмой успешной мошеннической схеме 5 ч.
Amazon запустила достаточно спутников для запуска конкурента Starlink 7 мин.
ИИ подрывает экологические цели: выбросы углекислого газа у Amazon подскочили на 16 % в 2025 году 10 мин.
«Яндекс» разрабатывает новые ИИ-устройства — «Пин», «Хронум» и другие загадочные продукты 16 мин.
Инвестиции с кешбэком: NVIDIA вкладывается в создание ИИ-инфраструктуры партнёров в обмен на доход от её эксплуатации 2 ч.
Weave представила бытового робота Isaac 1 — он будет наводить порядок, пока хозяев нету дома 2 ч.
Будущая Xbox Project Helix, вероятно, будет лишена дисковода 2 ч.
В центре Москвы открыли новый флагманский магазин Xiaomi Store 2 ч.
Getty Images отказалась поглощать Shutterstock — помешал британский регулятор 2 ч.
Intel без лишнего шума подняла рекомендованные цены Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus 2 ч.
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13 2 ч.