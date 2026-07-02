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Авторитетный инсайдер опроверг закрытие Obsidian Entertainment и работу студии над новой Fallout

Отчёт издания The Game Business о судьбе Obsidian Entertainment напугал фанатов американской студии, однако, похоже, будущему разработчиков Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и The Outer Worlds пока ничего не угрожает.

Источник изображения: Steam (FusionPrime)

Источник изображения: Steam (FusionPrime)

По данным The Game Business, Obsidian вместе с пятью другими студиями Xbox (Compulsion, Double Fine, Ninja Theory, Undead Labs, Arkane) ведёт переговоры с руководством платформодержателя, чтобы избежать закрытия.

Как передаёт репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) со ссылкой на осведомлённых о ситуации информаторов, Obsidian не находится под угрозой закрытия и не ведёт переговоры с руководством Xbox для спасения студии.

«Вопреки сегодняшнему отчёту, Obsidian не ведёт переговоры, чтобы избежать закрытия. Многие детали относительно увольнений до сих пор неясны (картина прояснится в понедельник), но Xbox сохранит Obsidian», — заверил Шрайер.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

На фоне слухов о закрытии Obsidian журналист Video Games Chronicle Джордан Миддлер (Jordan Middler) заявил, что неоднократно слышал о находящейся у студии на ранней стадии разработки новой игре во вселенной Fallout.

Шрайер поспешил прояснить, что сообщение Миддлера не соответствует действительности. По крайней мере, пока: «Очень скоро это может стать правдой, учитывая новый курс [Xbox]».

Напомним, гендиректор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) недавно распорядилась увеличить расходы на ускорение разработки новых флагманских игр в наиболее успешных франшизах компании вроде Halo, Fallout и The Elder Scrolls.

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Теги: fallout, obsidian entertainment, xbox, microsoft gaming
fallout, obsidian entertainment, xbox, microsoft gaming
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