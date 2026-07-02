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Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth

Список потенциальных жертв инициированной гендиректором Ашей Шармой (Asha Sharma) перезагрузки бизнеса Xbox продолжает расти. В мрачный перечень добавили ещё одну именитую студию.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Ранее сообщалось, что под угрозой закрытия оказались Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight), Double Fine (Psychonauts 2), Ninja Theory (серия Hellblade), Undead Labs (серия State of Decay) и Arkane Studios (Dishonored, Deathloop).

В соответствии с отчётами Bloomberg, GamesBeat и The Verge перечисленные студии смогут избежать закрытия, если найдут покупателя. Руководство команд ведёт активные переговоры с Xbox, однако их результат пока неясен.

Как сообщили информаторы издания The Game Business, в аналогичной ситуации оказалась приобретённая Xbox в 2018 году американская Obsidian Entertainment, известная как разработчик целого ряда культовых игр.

Среди самых известных проектов Obsidian — Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, дилогии Pillars of Eternity (с ответвлением Avowed), The Outer Worlds и Grounded.

Глава Obsidian Фергюс Уркхарт (Feargus Urquhart) прошедшей зимой признался, что Avowed и The Outer Worlds 2 не оправдали ожиданий руководства по продажам, тогда как находящаяся в раннем доступе Grounded 2 стала большим хитом.

Судьба упомянутых студий Xbox прояснится 6 июля, когда Microsoft предположительно объявит об очередной волне сокращений в компании — по неофициальным данным, работы лишатся около 5 тыс. сотрудников.

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Теги: obsidian entertainment, xbox, microsoft gaming
obsidian entertainment, xbox, microsoft gaming
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