Кризис Xbox поставил под угрозу закрытия Obsidian — студию в ответе за Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и South Park: The Stick of Truth

Список потенциальных жертв инициированной гендиректором Ашей Шармой (Asha Sharma) перезагрузки бизнеса Xbox продолжает расти. В мрачный перечень добавили ещё одну именитую студию.

Ранее сообщалось, что под угрозой закрытия оказались Compulsion Games (We Happy Few, South of Midnight), Double Fine (Psychonauts 2), Ninja Theory (серия Hellblade), Undead Labs (серия State of Decay) и Arkane Studios (Dishonored, Deathloop).

В соответствии с отчётами Bloomberg, GamesBeat и The Verge перечисленные студии смогут избежать закрытия, если найдут покупателя. Руководство команд ведёт активные переговоры с Xbox, однако их результат пока неясен.

Как сообщили информаторы издания The Game Business, в аналогичной ситуации оказалась приобретённая Xbox в 2018 году американская Obsidian Entertainment, известная как разработчик целого ряда культовых игр.

Среди самых известных проектов Obsidian — Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, Fallout: New Vegas, South Park: The Stick of Truth, дилогии Pillars of Eternity (с ответвлением Avowed), The Outer Worlds и Grounded.

Глава Obsidian Фергюс Уркхарт (Feargus Urquhart) прошедшей зимой признался, что Avowed и The Outer Worlds 2 не оправдали ожиданий руководства по продажам, тогда как находящаяся в раннем доступе Grounded 2 стала большим хитом.

Судьба упомянутых студий Xbox прояснится 6 июля, когда Microsoft предположительно объявит об очередной волне сокращений в компании — по неофициальным данным, работы лишатся около 5 тыс. сотрудников.